Такое заявление он сделал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что говорят в России о встрече Трампа и Путина?

Пресс-секретарь Путина заявил, что президенты не могут встречаться ради встречи и просто тратить свое время. По его словам, они открыто говорят об этом и именно поэтому поручили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и государственному секретарю США Марко Рубио подготовить этот "сложный процесс".

В то же время, по мнению Пескова, предпосылок для проведения новой встречи Путина и Трампа пока нет, ведь украинцы якобы "не хотят переговорного процесса" и их "всячески подталкивают на это европейцы". Представитель Кремля цинично добавил: "Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы".

Дмитрий Песков также прокомментировал санкции, введенные Штатами против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", назвав их "недружественным шагом", который "навредил перспективам возрождения отношений" стран. Однако сказал, что Россия якобы стремится строить дружеские отношения со всеми странами, включая США.

Кроме этого, он пригрозил, что Москва будет преследовать любого, кто будет причастен к возможной конфискации замороженных российских активов.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште: коротко о главном