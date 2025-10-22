Политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что независимо от этих дипломатических маневров, Украина продолжает работу с европейскими партнерами. По его мнению, Путин, вероятно, дал определенные обещания Трампу, однако его окружение постепенно отказывается от них.
Смотрите также: Была угроза оказаться в ловушке: мог ли Путин намеренно сорвать встречу с Трампом
Что произошло после звонка Рубио – Лаврова?
Политолог предположил, что во время телефонного разговора стало понятно, позиция России не меняется.
Аналогичная ситуация была после сентябрьской встречи Рубио-Лаврова на "полях" Генассамблеи ООН, когда Рубио вышел подавленный и подтвердил, что россияне продолжают стоять на своем.
Путин пообещал что-то Трампу, а его миньоны все откатывают назад,
– подчеркнул Чаленко.
Независимо от того, состоится встреча Рубио-Лаврова или Трампа-Путина в Будапеште, по мнению эксперта, Украина должна подавать серьезные сигналы вместе с европейскими партнерами для закрепления поддержки.
Потому что сейчас вместо деэскалации Россия полностью обесточила Чернигов перед отопительным сезоном.
"Уничтожение критической инфраструктуры перед отопительным сезоном – это сознательный террор против мирного населения", – подытожил политолог.
Встретятся ли Трамп и Путин на этот раз?
- Встреча Трампа и Путина, которую планировали провести в Будапеште, оказалась под угрозой срыва – Путин, вероятно, избегает дальних перелетов. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Кремль не намерен действительно готовить саммит и может сознательно оттягивать его до декабря 2025 года.
- Встреча Трампа и Путина в Будапеште могут отменить после того, как Марко Рубио пришел к выводу: саммит не даст никаких реальных результатов для мирных переговоров. Причиной стала неизменная позиция Кремля – Москва и в дальнейшем настаивает на контроле над Донбассом, что и сорвало договоренности.
- Несмотря на решение Трампа перенести "мирный саммит" в Будапеште, в Венгрии уверяют, что подготовка продолжается. Точной даты пока нет, однако Орбан отмечает: встреча состоится, как только наступит подходящий момент.