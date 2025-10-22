Политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что независимо от этих дипломатических маневров, Украина продолжает работу с европейскими партнерами. По его мнению, Путин, вероятно, дал определенные обещания Трампу, однако его окружение постепенно отказывается от них.

Что произошло после звонка Рубио – Лаврова?

Политолог предположил, что во время телефонного разговора стало понятно, позиция России не меняется.

Аналогичная ситуация была после сентябрьской встречи Рубио-Лаврова на "полях" Генассамблеи ООН, когда Рубио вышел подавленный и подтвердил, что россияне продолжают стоять на своем.

Путин пообещал что-то Трампу, а его миньоны все откатывают назад,

– подчеркнул Чаленко.

Независимо от того, состоится встреча Рубио-Лаврова или Трампа-Путина в Будапеште, по мнению эксперта, Украина должна подавать серьезные сигналы вместе с европейскими партнерами для закрепления поддержки.

Потому что сейчас вместо деэскалации Россия полностью обесточила Чернигов перед отопительным сезоном.

"Уничтожение критической инфраструктуры перед отопительным сезоном – это сознательный террор против мирного населения", – подытожил политолог.

Встретятся ли Трамп и Путин на этот раз?