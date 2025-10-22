Політолог Ігор Чаленко зазначив в ефірі 24 Каналу, що незалежно від цих дипломатичних маневрів, Україна продовжує роботу з європейськими партнерами. На його думку, Путін, ймовірно, дав певні обіцянки Трампу, однак його оточення поступово відмовляється від них.

Дивіться також: Була загроза опинитись у пастці: чи міг Путін навмисно зірвати зустріч з Трампом

Що сталося після дзвінка Рубіо – Лаврова?

Політолог припустив, що під час телефонної розмови стало зрозуміло, позиція Росії не змінюється.

Аналогічна ситуація була після вересневої зустрічі Рубіо-Лаврова на "полях" Генасамблеї ООН, коли Рубіо вийшов пригнічений і підтвердив, що росіяни продовжують стояти на своєму.

Путін пообіцяв щось Трампу, а його міньйони все відкочують назад,

– підкреслив Чаленко.

Незалежно від того, відбудеться зустріч Рубіо-Лаврова чи Трампа-Путіна в Будапешті, на думку експерта, Україна має подавати серйозні сигнали разом із європейськими партнерами для закріплення підтримки.

Бо наразі замість деескалації Росія повністю знеструмила Чернігів перед опалювальним сезоном.

"Знищення критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном – це свідомий терор проти мирного населення", – підсумував політолог.

Чи зустрінуться Трамп і Путін цього разу?