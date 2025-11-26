На днях выяснилось, что спецпосланник Стив Уиткофф консультировал Кремль по стратегии "мирного плана". Такие подробности шокировали представителей Конгресса и политиков, вызвав волну недовольства. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что сейчас происходит в команде Трампа, кто стоит за "сливом" разговоров Уиткоффа с россиянами и чем все это может обернуться.

Кому выгоден "слив" разговоров Уиткоффа с россиянами?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что причина появления этих пленок – внутриамериканская борьба. После провальной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже спецпредставителя Стива Уиткоффа практически оттеснили от принятия основных решений.

После этого Трамп доверил трек по отношениям с Россией госсекретарю Марко Рубио. Он как раз и является представителем Deep state, то есть глубинного государства, и знает, что перед тем, как организовывать встречу президентов, надо сначала понять, о чем будет этот разговор.

"Глубинное государство" или deep state – скрытая сеть членов федерального правительства (в частности, в американских спецслужбах), которые сотрудничают с высокопоставленными финансовыми и промышленными учреждениями, чтобы руководить избранным правительством Соединенных Штатов изнутри.

Поэтому позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который в очередной раз подчеркнул, что от своих требований Кремль не отступит. Собственно это стало причиной, по которой отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Это была яркая демонстрация того, что Уиткоффа оттеснили, поэтому россиянам срочно надо было придумать что-то, чтобы вернуть его. Фактически так называемым мирным планом они это и сделали,

– сказал Ус.

По его словам, поднятие акции Уиткоффа не понравилось Марко Рубио и представителям Deep state. Они, вероятно, организовали эту утечку информации, чтобы Трампу напомнить, какой Уиткофф на самом деле.

В то же время представители того самого Deep state, в частности Линси Грэм и Митч Макконнелл, начали атаковать Белый дом по мирному плану, говоря о том, что если это действительно американский план, то Трампу надо увольнять тех, кто ему посоветовал это написать.

Важно! Трамп оправдал действия Уиткоффа после расследования Bloomberg. Президент США говорит, что в таких действиях нет ничего необычного.

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, что сейчас мы услышим много нового об Уиткоффе. Есть ощущение, что на роль сакральной жертвы, которая нужна для восстановления доверия населения к Республиканской партии, похоже выбирают Уиткоффа.

Мирный план вскрыл серьезный раскол в команде Трампа

Политтехнолог Тарас Загородний сказал, что в мирном плане, который якобы разрабатывали Уиткофф и Кирилл Дмитриев, есть еще одна линия – вице-президент США Джей ди Вэнс. Ведь в Украине 28-пунктный план появился через министра армии США Дэна Дрисколла, который, вероятно, в хороших отношениях с Вэнсом.

Дрисколл угрожал и кричал, что у Украины нет выбора. Это была типичная манипуляция дефицитом времени. Однако эта конструкция не сработала,

– отметил Загородний.

Судя по тону во время разговора с украинскими дипломатами, Дрисколл тоже не понимает реальности. Он думает, что США настолько мощные, что все будут выполнять их приказы, но оказалось, что это далеко не так. Это большой провал Вэнса и Уиткоффа, которые сейчас будут сливать Рубио.

Обратите внимание! Кирилл Дмитриев назвал обнародованную стенограмму разговора о российском "мирном плане" фейковой и заявил, что это попытка сорвать подготовку мирного соглашения. Он также обвинил "сторонников войны" в дискредитации мирных инициатив, утверждая, что некоторые получают финансовую выгоду от войны и поэтому финансирует атаки против мирного плана.

В то же время Марко Рубио грамотно "топит" Вэнса и Уиткоффа, когда сливает информацию конгрессменам о том, что это вообще какие-то российские предложения. Он хочет получить полный контроль над всей внешней политикой.

Нам такое внутреннее противостояние в США на руку. Вэнс, вероятно, не до конца понимает позицию собственного народа. Американцы не очень интересуются внешней политикой, но и не любят провалов,

– добавил политтехнолог.

По его словам, Вэнс влез не туда, куда нужно, и теперь обижается на немудрый, по его мнению, американский народ, ведь поддержка Украины в США растет и американцы против территориальных уступок.

Как Уиткофф подставил Трампа с "мирным планом"?

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил, что так называемый мирный план не был ключевой стратегией Белого дома. Большинство команды Дональда Трампа узнало о нем уже из СМИ, поэтому наработки Стива Уиткоффа никто не воспринимал как серьезный политический курс.

Впрочем, когда документ внезапно "всплыл" в медиа, тема начала активно обсуждаться в США, а также вызвала реакцию в Европе и Украине. По словам политолога, у Вашингтона фактически не осталось другого выхода, кроме как реагировать на ситуацию.

Предложения, изложенные в документе, подверглись критике как со стороны демократов, так и части республиканцев. Сам Трамп, по словам Несвитайлова, имел ограниченное представление о том, что происходило в рамках процесса потенциального урегулирования.

Уиткофф очень сильно подставил Трампа,

– отметил эксперт-международник.

В итоге, ситуация для Трампа оказалась невыгодной: никаких политических бонусов он не получил, зато столкнулся с волной замечаний, в частности от давних союзников.

