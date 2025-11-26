Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ине Бак Иверсен.

Что сказала норвежская журналистка о Виткоффе?

По мнению Иверсен, Уиткофф – не просто "парень из MAGA", который консультирует президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины.

На самом деле он имеет российское происхождение, построил свое состояние благодаря кругам Нью-Йорка, которые были заполнены постсоветскими криминальными деньгами, а сейчас продвигает так называемый "мирный план", который является желанием Кремля. И это все не случайность, а логическое развитие событий.

Журналистка отмечает, что в 1990-х годах элитная недвижимость Манхэттена стала главным местом отмывания денег для российских преступных сетей, которые сбежали от распада СССР. ФБР дало показания Конгрессу об этой эпохе. Это не было тайной. И именно тогда к власти пришли Уиткофф и Трамп.

В 80 – 90-х годах Трамп-Тауэр был заполнен русскими мафиози, торговцами оружием, отмывателями денег, "бизнесменами", связанными с Семеном Могилевичем, и подставными компаниями, покупавшими за наличные. Трамп не просто терпел – он слепо "приветствовал" это.

Тогда как его друг Виткофф играл на коммерческой версии той же экосистемы. Пока Трамп занимался кондоминиумами, купленными за наличные, Уиткофф занимался большими офисными зданиями, которые финансировались через непрозрачные партнерства и продавцов, находящихся в затруднительном положении.

В наше время Уиткофф стал главным представителем Трампа в политике в отношении России и Украины. Человек, который не имеет дипломатического опыта, опыта работы в Украине и имеет большую российскую сеть и историю громких прокремлевских высказываний. И вот мы снова здесь, а США выполняют желание России.

Иверсен отмечает, что в 2016 году Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, встретился с Константином Килимником, агентом российской разведки, чтобы обсудить "мирный план" для Украины, который бы легитимизировал вторжение России, установил лидера, одобренного Москвой, отменил санкции и заставил Киев вести переговоры под давлением.

По мнению журналистки, Трамп много раз слышал о "мирном плане" Манафорта. И вот мы снова здесь, на этот раз с 28-пунктным "планом мира", представленным Виткоффом, который содержит те же бессмысленные требования и те же искаженные нарративы.

Это не инновация. Это переработка политики Кремля. Доставленная бизнес-партнерами, замаскированными под дипломатов,

– убеждена Иверсен.

Она также вспомнила о первом сроке Трампа. Легко забыть, насколько тревожными были частные встречи Трампа с Путиным: отсутствие американских чиновников, отсутствие стенограмм, отсутствие подотчетности, изъятие заметок переводчиков, политические результаты, таинственно совпадающие с целями России.

И сейчас, по мнению журналистки, все то же самое: закрытая встреча Трампа с Путиным на Аляске, тихие поездки Виткоффа в Москву, неофициальные переговоры об Украине и отсутствие прозрачности. Иверсен замечает, что к России нет никаких требований, тогда как на Украину постоянно давят и требуют благодарности. По ее мнению, это все – не дипломатия, а умиротворение.

Иверсен добавляет, что публичные заявления Виткоффа не отличаются от российской пропаганды по русскому языку. И даже в 2018 году Виткофф критиковал западные экономические санкции против России, введенные после незаконной аннексии Крыма Москвой.

Отношение Уиткоффа к войне в Украине: коротко о главном