Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, нагадавши, що діалог між Росією та США був суттєво погіршений після того, як був скасований саміт в Будапешті (там мали зустрітися Трамп і Путін).

Коли почнеться новий етап переговорів?

Аналітик зазначив, що свіжа заява Путіна перегукується з нещодавньою, яку озвучив його помічник Ушаков. Говорячи про ймовірність зупинки бойових дій, той висловився, що така можливість є.

А от прессекретар очільника Кремля Пєсков сказав навпаки, що Росія до цього не готова. Представники російського МЗС Лавров і Рябков цю тему коментували завуальовано, кажучи, що Росія не відступає від своїх ідей, але готова до обговорень і дипломатичні контакти тривають.

Вони говорять про необхідність повернення до переговорного процесу. Швидким він точно не буде. Ймовірніше, що ми повернемося на нове коло переговорів після Нового року. До цього навряд чи будуть досягнуті домовленості про зупинку гарячої фази бойових дій,

– прогнозує Клочок.

Умови мирної угоди, з його слів, можуть бути відкориговані, але не суттєво. Ті пункти, про які говорить Україна (про членство в НАТО, чисельність ЗСУ), на його думку, навряд чи будуть змінені Кремлем. Клочок обережно припустив, що з огляду на економічну ситуацію в Росії, країна-агресорка може бути готова до зупинки активної фази війни, однак питання у тому, коли це станеться.

"Росіяни не задумуючись випустили понад 30 мільярдів доларів у рублях для того, щоб підтримувати бюджет, спрямований на ВПК. Це розганяє інфляцію, економічна ситуація погіршується. Втім це не зупинило путінський режим продовжувати цю війну", – констатував Клочок.

Китай в переговорному процесі: яку роль може відіграти?

Аналітик наголосив, що в переговорному процесі є ще один суб'єкт, який обережно коментує події довкола нього – це Китай. Нещодавня телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпінем засвідчує те, що Пекін долучений до процесу. Він публічно говорить, що не проти досягнення мирної угоди.

Китай може пристати на ідею замороження війни, єдине, що постане питання територій і те, хто виступатиме гарантом ненападу Росії на Європу. Європейці з цим ще не визначились, бо самі це гарантувати вони собі не можуть. Гарантами можуть бути або американці, або китайці,

– пояснив Клочок.

Надаючи гарантії стримування Росії, Сі Цзіньпін за це вимагатиме щось від Європи. Беручи до уваги те, що ЄС дуже залежний від американської військової підтримки, таке питання, як зауважив Клочок, не буде розв'язане швидко.

Аналітик пояснив, що коли Путін заявляє, що "мирний план" США може бути основою домовленостей, це нагадує велику геополітичну гру, до якої буде долучений Китай для того, аби дійсно дійти згоди про замороження війни.

Які ще заяви нещодавно зробив Путін?