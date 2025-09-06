У Пекіні ретельно вивчають санкції у момент їхнього запровадження. Втім, як зауважив в ефірі 24 Каналу доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Дмитро Єфремов, після цього країна шукає механізми, щоб їх обійти.
Яка роль Китаю у війні?
Китай не надає прямої військової підтримки, але постачає товари подвійного призначення. Завдяки його допомозі, зокрема високим обсягам торгівлі, Росії вдається підтримувати свою економіку на плаву.
Ще один цікавий факт – це розширення обсягів постачання природних ресурсів із Росії в Китай, насамперед мовиться про енергетичні. Є ознаки, що відбулися певні зрушення. Китайці увійшли в складне положення росіян і розширюють можливості для торгівлі, збільшуючи закупівлі,
– пояснив Дмитро Єфремов.
Наскільки радикально це відбувається – ми поки не знаємо. Але вочевидь такі домовленості є, про що свідчить рух танкерного флоту з контрольованої Росією частини Північного Льодовитого океану в бік китайських портів. Це робиться для того, щоб вивантажувати не лише нафту, але також і зріджений природний газ.
Про що говорив Путін і Сі у Китаї?
- Очільник Кремля прибув до Китаю на парад, присвячений 80 річниці закінчення Другої світової війни. Під час переговорів з Сі Цзіньпіном він наголосив, що завжди є поруч з Китаєм і назвав країну однією з переможниць у війні.
- Зі свого боку китайський лідер звертався до Путіна, як до доброго друга. Сі Цзіньпін сказав, що разом з Росією вони готові "підтримувати міжнародну справедливість". Крім цього наголосив, що їхні відносини "витримали перевірку зміною міжнародних обставин".
- Цікаво, що президенти обговорювали не лише політичні моменти. Вдалося зафіксувати їхню розмову про "життя вічне". Так Сі розповідав Путіну, що завдяки пересадкам органів нібито можна буде дожити до 150 років.