Россия усилила провокации против НАТО, в частности участились "случайные" залеты российских дронов и истребителей на территорию стран-членов Альянса. Диктатор Владимир Путин не может победить Украину, поэтому вынужден прибегать к другим методам – пытается спровоцировать конфликт с НАТО.

Аналитик по нацбезопасности США Марк Тот и полковник США в отставке Джон Свит специально для 24 Канала проанализировали, для чего Путину конфликт с НАТО, какую "приманку" использует Россия для США и какова роль Китая в этом. Детали – читайте далее в материале.

Сколько денег Россия ежедневно теряет из-за ударов по НПЗ?

Украинские дроны атаковали более 10 российских нефтеперерабатывающих заводов, которые составляют половину мощностей России по переработке нефти. По подсчетам Goldman Sachs, в прошлом и этом месяце украинские удары ежедневно выводили из строя около 300 тысяч баррелей мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Марк, насколько это вредит военной машине Владимира Путина? Может ли это изменить ход войны?

Марк Тот: Это имеет действительно большое значение. Financial Times оценило потери России до 1 миллиона баррелей в сутки. Если перевести это в доллары, то говорится о сумме от 50 миллионов до 65 миллионов долларов ежедневно. Напомню, что европейская предельная цена за баррель составляет 60 долларов. Но, как известно, Россия продает нефть через теневой флот по более низким ценам. Поэтому это огромные потери. 50 миллионов долларов в день – это существенно.

Если посмотреть шире, то это, очевидно, нарушает функционирование военной машины. Россия находится в состоянии военной мобилизации. Ее экономика фактически была перепрофилирована для ведения войны не только против Украины, но и для потенциального конфликта с НАТО. Поэтому такое нарушение является чрезвычайно важным. По некоторым оценкам, от 17 до 18% нефтегазовых мощностей России были повреждены или ослаблены. Эта цифра растет.

Украина демонстрирует эффективность дроновой войны. Уже сейчас видно, что дальность ударов увеличивается. В течение последних нескольких дней были зафиксированы удары по центральной части России, в частности по объекту компании "Газпром". Это важно, когда дроны преодолевают расстояние в 1 400 километров. Они поражают цели как к северу, так и к югу от Москвы.

Так что последствия будут реальными и на поле боя, и внутри страны. С июня из-за атак на нефтегазовую инфраструктуру потребительские цены в России выросли на 40%. Это довольно серьезно.

Могут ли удары по НПЗ заставить Путина закончить войну?

Монополист России в сфере нефтепроводного транспорта – компания "Транснефть" – предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие мощности России, критически важные экспортные порты и другие нефтеперерабатывающие заводы. Может ли это заставить Владимира Путина изменить свое мышление или хотя бы начать осознавать, что что-то в его стратегии и управлении идет не так?

Марк Тот: Я хотел бы надеяться на это. Но учитывая то, что происходит на поле боя, что может засвидетельствовать и Джон, – Путин думает иначе. Возможно, он обманывает сам себя. Давление его внутреннего окружения может быть очень сильным. Если посмотреть на некоторые отставки в российском правительстве, видно, что умеренные фигуры уходят, а жесткие остаются.

Россия остается полностью преданной этой войне. Они не должны были вести ее как военную кампанию. В вопросе Украины они фактически уперлись в глухую стену. Линия фронта по большей части статична. Путин не демонстрирует признаков того, что он готов отступить. Для него это не личный вопрос.

Ему безразлично, что российские гражданские страдают, цены стремительно растут. Ему безразлично, что 1 миллион 100 тысяч российских военнослужащих, а также несколько союзников из Китая и Северной Кореи убиты или ранены на украинских полях боя. С этой точки зрения Украина действует разумно, продолжая атаки, ведь это влияет на военную машину Путина. Хотя, к сожалению, вряд ли это быстро изменит его расчеты.

Готовится ли Путин к нападению на НАТО?

В недавнем заявлении Путин предупредил, что Россия ответит военно-техническими мерами на то, что он называет "стратегической угрозой со стороны Запада". В то же время он утверждает, что основы ядерного диалога были подорваны. Марк, видите ли вы в этом реальную подготовку к эскалации? Или это, скорее, шантаж, направленный на раскол Запада?

Марк Тот: По моему мнению, мы видим демонстрацию позиции Путина. Это переговорная тактика, которую он выбирает. Довольно иронично, что он говорит: "Мы не будем вести диалог в стиле риторики". Хотя именно это ежедневно происходит в Москве через контролируемые государством российские медиа.

Есть и реальные последствия. Он использует тему переговоров о Договоре о нераспространении ядерного оружия между США и Россией как приманку. Он демонстрирует готовность предоставить годовую отсрочку и продлить действие договора. За этим стоит реальная военная угроза.

Справка. Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (New START). Он предусматривает сокращение вооружений для Москвы и Вашингтона до 1 550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Договор действует до 2026 года.

Если договор прекратит действие и Россия приблизит ядерные силы к границам, НАТО будет вынуждено реагировать. Время на ответ сократится, силы окажутся ближе. Это создаст реальные последствия для Альянса.

Полковник Свит, когда Путин говорит о военно-технических мерах, что это на самом деле может означать на территории Украины или даже в пределах НАТО?

Джон Свит: Я хотел бы немного вернуться к тому, о чем говорил Марк. В определенном смысле это попытка Путина продемонстрировать силу. Его сила заключается в стратегических возможностях, в стратегическом и тактическом ядерном оружии. Он не представляет конвенциональной военной угрозы для НАТО. Путин проигрывает войну против Украины, поэтому вынужден прибегать к другим средствам.

Путин стремится демонстрировать силу через ядерное оружие, используя его как средство давления на Запад. Но ему следует помнить, что Запад также имеет ядерное оружие. Альянс и США имеют ядерный потенциал. Я не думаю, что он применит ядерное оружие. Он постоянно возвращается к ядерной риторике как к способу потенциальной эскалации, чтобы заставить Альянс отступить. НАТО никоим образом не угрожает наступлением на Россию.

Стоит внимания! Путин заявил, что после окончания договора New START Россия якобы еще год будет придерживаться его условий. Впрочем, эксперт Нацинститута стратегических исследований Алексей Ижак убежден, что Россия и так не может превысить лимиты, указанные в договоре, в отличие от США. Поэтому такие заявления могут делаться руками Пекина, который в ближайшие 10 лет хочет догнать США по ядерным силам. Ведь если США будут наращивать свои возможности, Китаю это не удастся.

Но, по моему мнению, Путин рисует угрозу, чтобы оправдать мобилизацию народа для войны. Он проигрывает в Украине, поэтому пытается спровоцировать конфликт с НАТО. Альянс не поддастся на провокацию, будет защищать территорию и сбивать самолеты или дроны, которые пересекут границу, но не над Россией. Именно этого хочет Путин.

Россия и Китай пошли ва-банк

Также Путин решил, что военная эскалация – лучший способ заставить Украину капитулировать на его условиях. Согласно источникам Bloomberg, он пришел к выводу, что после саммита на Аляске Дональд Трамп не будет принимать никаких серьезных мер в поддержку Украины. Марк, означает ли это, что Путин окончательно стал на сторону так называемых российских ястребов и поддерживает их позицию по продолжению войны против Украины?

Марк Тот: Если соединить все факты, то действия Путина после встречи с президентом Трампом в Анкоридже на Аляске свидетельствуют, что он воспринял это как "зеленый свет". Он считает, что Трамп сосредоточится или на западном полушарии, или на Китае, но не на нем. С этой точки зрения очевидно, что Путин покинул саммит с чувством уверенности.

Я также хотел бы отметить, что Путин получил поддержку и на другом конце света. Когда он принял участие в праздновании 80-й годовщины победы Китая во Второй мировой войне, он был ободрен тем, что увидел там. Было продемонстрировано единство. Китай также наблюдает со стороны.

Речь идет не только о Путине, войне против Украины или его потенциальных планах по Восточной Европе. Это также о том, что, по мнению Китая, он может получить из этой ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В этом контексте все приобретает значительно более глобальный масштаб.

Также стоит внимательно посмотреть, что сделал Китай во время пребывания России там. Они опубликовали документ под названием "Соглашение о глобальном управлении и безопасности". Они представили альтернативную версию Атлантической хартии, которую Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт подписали в 1941 году возле побережья Ньюфаундленда. Есть много причин для беспокойства. Путин воспринимает это как "зеленый свет", и Пекин также.

В пятницу Путин подписал указ о принятии отставки своего давнего помощника Дмитрия Козака. По информации издания The Washington Post, Козак был единственным высокопоставленным чиновником, который открыто выступил против полномасштабного вторжения в Украину. Марк, означает ли это, что Путин окончательно стал на сторону так называемых российских ястребов и поддерживает их позицию по продолжению войны против Украины?

Марк Тот: По моему мнению, заголовок для этого звучал бы так: "Путин пошел ва-банк". Когда мы видим устранение ключевых союзников и советников, как этот человек, это свидетельствует, что Путин настроен на жесткую линию.

Многие были удивлены, что он до сих пор не выпал из окна. Ведь так Путин обычно действует с теми, кто ему противоречит. Это еще может произойти. Это типичный сценарий. Но, на мой взгляд, Путин действительно пошел в ва-банк так же, как и Китай, который стремится извлечь выгоду из этой войны. Я считаю, что эти два процесса взаимосвязаны.

Об успехах ВСУ и украинского ВПК

Украинская армия провела успешные контрнаступательные действия в Сумской и Донецкой областях. Полковник Свит, как вы оцениваете эти действия? Могут ли они привести к существенному прогрессу на земле?

Джон Свит: Это может привести к прогрессу. Но сейчас Украина ведет оборонительную войну на земле. Я считаю, что их действия очень успешны. Они остановили российское контрнаступление, наносят им потери. Как отметил Марк, Путина не сдерживают потери. Только за последние четыре дня украинские силы нанесли им более 4 070 потерь в живой силе. Поэтому они действуют эффективно. Следует понимать, что оборона Украины имеет три компонента:

украинский вариант санкций, то есть удары по объектам, которые генерируют прибыль;

защита собственной территории;

защита воздушного пространства.

Но не менее важным является четвертый компонент, который мы постоянно подчеркиваем – перехват. Речь идет не только о ближнем бое, но и о влиянии на способность России подкреплять свои силы. Если Украина побеждает в ближнем бою, она может это использовать.

Если удастся остановить поток российских войск, это даст больше возможностей для контратаки и освобождения территорий. Но пока поток российских сил не будет остановлен, Украина вынуждена будет вести этот бой ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что производство дальнобойных дронов и ракет в Украине достигло такого уровня, когда все зависит только от финансирования военного бюджета, финансовых ресурсов. Что это значит, полковник Свит?

Джон Свит: Согласно последним данным, Украина производит более 50 ракет типа "Фламинго" в месяц, не учитывая огромное количество дронов, которые они производят самостоятельно или закупают у партнеров. Это впечатляет. Предоставление Украине возможности строить собственные мощности критически важно.

Германия открыла производство боеприпасов, другие страны также поддерживают это. Я считаю, что Дания – одна из таких стран. Это определяюще для боеспособности. Важно, чтобы Украина использовала вооружение для поражения ключевых целей, а не мелких. Так обеспечивается финансирование. В последнее время мы видим, что финансирование поступает с помощью замороженных активов.

Сейчас это еще небольшие суммы – от 3 до 5 миллионов долларов. Но в целом есть 350 миллионов долларов или евро в активах, которые могут быть переданы Украине, чтобы она могла продолжать производить собственное оружие, становиться менее независимой от западных образцов вооружения, которые обычно имеют ограничения в использовании.

Для чего Путину эскалация с НАТО?

ЕС планирует создать так называемую "Стену дронов" после того, как российские дроны несколько раз нарушили воздушное пространство Польши и Румынии, а истребители МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Марк, как вы оцениваете этот проект? Считаете, что это больше, чем просто политический сигнал? Почему Словакия и Венгрия отсутствовали на первой встрече стран, которые поддерживают создание "Стены дронов"?

Марк Тот: Это замечательный вопрос. По моему мнению, это должно быть больше, чем риторика. Это запоздалое решение. Европа должна была предвидеть потребность в такой защите еще год или два назад. Очевидно, одним из ключевых выводов войны является роль дронов. Европа должна быстро наверстать упущенное в своей защите.

Но это не может быть только обороной от дронов, которые влетают на территорию НАТО. Или, как мы видели, три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, имея на борту ракеты "Кинжал", которые могут быть ядерными. Они 12 минут кружили над этой территорией.

Джон называет перехват угрозы до ее достижения территории НАТО "активной обороной". Одним из ключевых способов реализации этого является то, о чем призвал президент Зеленский – сотрудничество с Польшей для сбития дронов над территорией Украины. В идеале я хотел бы, чтобы над Западом Украины ввели зону с запретом на полеты, которую будут контролировать или силы НАТО, или "Коалиция желающих", если НАТО не готово, чтобы гарантировать безопасность.

Относительно того, почему Роберта Фицо и Виктора Орбана исключили, то причина проста: они препятствуют процессу. Их считают пророссийскими. Они не принесут пользы в этом вопросе. Я считаю, что это хороший знак. Европа наконец осознала, что угроза реальна. Согласно отчетам и медиавключениям из Польши, польское общество очень возмущено. Люди понимают, что война уже пришла к ним. Эстония всегда знала, что это произойдет. Поэтому "Стена дронов" должна быть реальной силой, а не названием.

Полковник Свит, американские и западные разведывательные агентства имеют разные оценки относительно того, или российские дроны намеренно нарушили воздушное пространство Польши. Но все единодушно соглашаются, что Путин действует все более агрессивно, повышая уровень напряженности в регионе. С военной точки зрения, является ли это опасной новой фазой? Как НАТО должно на это реагировать?

Джон Свит: Не думаю, что западная разведка и Белый дом имеют единую позицию. Мы слышали, как западная разведка однозначно заявила, что это была провокация, ведь 19 дронов не просто пролетели над Польшей – 5 из них направлялись к базе НАТО, которая поставляет боеприпасы Украине. Поэтому здесь есть разногласия, но это действительно провокация.

Это попытка вызвать реакцию. Как я уже говорил, Путин проигрывает в Украине, по крайней мере наземную войну, и нуждается в мобилизации и поддержке народа, поэтому он пытается спровоцировать Альянс, чтобы показать, что НАТО – это угроза, что готовит нападение, и соответственно Россия должна быть готова к вторжению Альянса. Ведь это даст ему повод для мобилизации страны. Россия уже работает в условиях военной экономики. Сейчас мы видим подготовку к мобилизации сил или даже саму мобилизацию.

Позвольте вернуться к тому, что сказал Марк. Это выходит за пределы вертолетов, которые пересекли границу, и дронов. Истребители МиГ-31 – это не просто демонстрация силы, не просто вторжение. Если они действительно несли ракеты "Кинжал", а это ядерное оружие, то это было сообщение, "если вы продолжите, мы рассмотрим возможность применения ядерного оружия".

Это – эскалация. НАТО не делает эскалации. Альянс реагирует на нее. Путин провоцирует эскалацию, чтобы отвлечь внимание НАТО от Украины и мобилизовать поддержку в России.

