Россия готова соблюдать ограничения договора New START только, если США поступят так же, иначе Москва ответит определенным образом. Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в разговоре с 24 Каналом предположил, почему Путин именно сейчас вспомнил об этом договоре.

Каково намерение Путина относительно договора?

Эксперт Национального института стратегических исследований отметил, что продлить договор невозможно, потому что его уже продлевали.

Он был подписан как некая "перезагрузка" американо-российских отношений во времена Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Соединенные Штаты пошли на уступку России для того, чтобы она могла поддерживать стратегический ядерный баланс с США. Они искусственно снизили свои пороги, чтобы Россия могла догнать,

– отметил он.

Дональд Трамп в свой первый президентский срок, по словам Ежака, не хотел продолжать этот договор, ведь считал, что в нем уже нет смысла. Россия и так не может его нарушить, она не имеет потенциала, чтобы выйти за его лимиты.

Позже администрация Джозефа Байдена продлевала этот договор ради того, что он предусматривал значительную прозрачность: по данным, сообщений, инспекций.

Путин эту часть отменил, а теперь он говорит, что хочет еще некоторое время поддерживать лимиты этого договора после того, как срок действия истечет. Кроме позы перед неядерными странами, для которых договор о ядерном разоружении важен, это попытка "на шару" ограничить развитие ядерных сил США в интересах Китая,

– подчеркнул он.

Россия не может догнать Соединенные Штаты Америки, по мнению эксперта Национального института стратегических исследований, а Китай хочет это сделать в течение 10 лет. Однако это может произойти только в случае, если Вашингтон не будет выходить за пределы этого договора, который истекает.

Обратите внимание! Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (New START) предусматривает сокращение для Москвы и Вашингтона до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. В апреле 2010 года его подписали Обама и Медведев. В январе 2021-го договор был продлен до 2026 года.

Соединенные Штаты могут выйти за пределы, у них есть потенциал легко это сделать, хотя и они не имеют большого желания. Если это произойдет, Китай никогда не догонит США, поэтому дальше, по его словам, будет то же самое, что было во время первого срока Дональда Трампа, который не хотел продлевать этот договор.

"Трамп предложит Китаю еще раз вступить в новые переговоры и следующий договор уже будет подписываться как многосторонний: с участием Китая, России, Соединенных Штатов и, возможно, других стран", – отметил Алексей Ижак.

Как Китай влияет на Россию по New START?

В этом и заключается, по его мнению, логика современных процессов: раньше Китай не хотел вести переговоры с США и ограничивать свои ядерные силы под предлогом того, что у него их мало. Однако теперь это делается в интересах Китая.

Китайцы руками Путина пытаются – сначала на Аляске, а второй раз сейчас – предложить США без дополнительных соглашений просто не наращивать свой ядерный потенциал. Хотя Соединенные Штаты Америки могут это сделать.

Никаких серьезных шагов Россия осуществить не может, в частности, нарастить свой ядерный потенциал – она определенную его часть уже потратила его в Украине как неядерный. Также он в значительной степени уничтожен "Паутиной" и заменен стратегическими ракетами "Искандер-М". Поэтому Россия не может абсолютно ничего сделать, кроме терактов, информационных кампаний, политических убийств,

– отметил эксперт Национального института стратегических исследований.

Он объяснил действия Путина, который в интересах Китая пытается что-то предложить и что-то из этого получить. Договор истечет и ничего вместо него не будет. Если и будет, то уже не американо-российские переговоры, а, вероятно, американо-китайско-российские.

Что сказал Путин о договоре New START?