Росія готова дотримуватися обмежень договору New START лише, якщо США вчинять так само, інакше Москва відповість у певний спосіб. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак у розмові з 24 Каналом припустив, чому Путін саме зараз згадав про цей договір.

Який намір Путіна щодо договору?

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень наголосив, що подовжити договір неможливо, тому що його вже подовжували.

Він був підписаний як певне "перезавантаження" американо-російських відносин за часів Барака Обами і Дмитра Медведєва. Сполучені Штати пішли на поступку Росії для того, щоб вона могла підтримувати стратегічний ядерний баланс із США. Вони штучно знизили свої пороги, щоб Росія могла наздогнати,

– зауважив він.

Дональд Трамп у свій перший президентський термін, за словами Їжака, не хотів продовжувати цей договір, адже вважав, що у ньому вже немає сенсу. Росія і так не може його порушити, тому що не має потенціалу, щоб вийти за його ліміти.

Пізніше адміністрація Джозефа Байдена подовжувала цей договір заради того, що він передбачав значну прозорість: щодо даних, повідомлень, інспекцій.

Путін цю частину скасував, а тепер він говорить, що хоче ще певний час підтримувати ліміти цього договору після того, як термін дії спливе. Окрім пози перед неядерними країнами, для яких договір про ядерне роззброєння важливий, це спроба "на шару" обмежити розвиток ядерних сил США в інтересах Китаю,

– підкреслив він.

Росія не може наздогнати Сполучені Штати Америки, на думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень, а Китай хоче це зробити протягом 10 років. Проте це може відбутись лише у разі, якщо Вашингтон не буде виходити за межі цього договору, який спливає.

Зверніть увагу! Договір між Росією та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START) передбачає скорочення для Москви та Вашингтона до 1550 одиниць розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць. У квітні 2010 року його підписали Обама та Медведєв. У січні 2021-го договір було продовження до 2026 року.

Сполучені Штати можуть вийти за межі, у них є потенціал легко це зробити, хоча й вони не мають великого бажання. Якщо це станеться, Китай ніколи не наздожене США, тому далі, за його словами, буде те ж саме, що було під час першого терміну Дональда Трампа, який не хотів подовжувати цей договір.

"Трамп запропонує Китаю ще раз вступити у нові переговори і наступний договір вже підписуватиметься як багатосторонній: за участі Китаю, Росії, Сполучених Штатів та, можливо, інших країн", – відзначив Олексій Їжак.

Як Китай впливає на Росію щодо New START?

В цьому й полягає, на його думку, логіка сучасних процесів: раніше Китай не хотів вести переговори із США та обмежувати свої ядерні сили під приводом того, що в нього їх замало. Однак тепер це робиться в інтересах Китаю.

Китайці руками Путіна намагаються – спочатку на Алясці, а вдруге зараз – запропонувати США без жодних додаткових угод просто не нарощувати свій ядерний потенціал. Хоча Сполучені Штати Америки можуть це зробити.

Ніяких серйозних кроків Росія здійснити не може, зокрема, наростити свій ядерний потенціал – вона певну його частину вже витратила в Україні як неядерний. Також він значною мірою знищений "Павутиною" та замінений стратегічними ракетами "Іскандер-М". Тому Росія не може абсолютно нічого зробити, окрім терактів, інформаційних кампаній, політичних вбивств,

– наголосив експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Він пояснив дії Путіна, який в інтересах Китаю намагається щось запропонувати і щось з цього отримати. Договір спливе і нічого замість нього не буде. Якщо й буде, то вже не американо-російські переговори, а, імовірно, американо-китайсько-російські.

