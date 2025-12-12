Почему провели рейд в офисе Temu?

Офис был проверен из-за опасений относительно потенциальных государственных субсидий Китая, предоставленных интернет-магазину, дочерней компании китайского гиганта PDD Holdings, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Рейд состоялся на фоне растущего беспокойства в ЕС относительно дешевого импорта из Китая, поскольку низкостоимостные поставки активизировались благодаря освобождению от пошлин посылок стоимостью менее 150 евро.

По словам европейских розничных торговцев, это предоставляет таким платформам, как Temu и Shein, несправедливое преимущество. Исполнительный совет ЕС планирует отменить это освобождение от пошлин до конца 2026 года.

Зато регламент Европейской комиссии об иностранных субсидиях направлен на борьбу с несправедливой иностранной помощью компания. Комиссия может накладывать штрафы в размере до 10% от совокупного годового оборота компании за нарушение.

Деятельность Temu в Европе

Temu привлек десятки миллионов покупателей во всем мире к своему интернет-магазину, где продается все: от смартфонов до пододеяльников и леггинсов по чрезвычайно низким ценам, что побудило Amazon запустить конкурента "Amazon Haul".

Согласно последнему отчету о прозрачности Temu, платформа, слоган которой – "покупай как миллиардер", уже имеет около 116 миллионов пользователей ежемесячно в ЕС, несмотря на то, что она была запущена на рынке только в апреле 2023 года.

Рейды обычно проводятся, когда регуляторные органы ЕС имеют доказательства нарушений, или от информаторов, или в результате собственных расследований. Они могут привести к тому, что компании будут предлагать уступки или сотрудничать в обмен на уменьшение штрафов.

Это не первая схватка Temu с европейскими властями. В 2024 году Комиссия начала расследование в отношении Temu в соответствии с Законом о цифровых услугах, а в июле объявила предварительные выводы о том, что Temu делает недостаточно для предотвращения продажи незаконных товаров через свою платформу.

