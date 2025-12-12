Почему провели рейд в офисе Temu?
Офис был проверен из-за опасений относительно потенциальных государственных субсидий Китая, предоставленных интернет-магазину, дочерней компании китайского гиганта PDD Holdings, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Рейд состоялся на фоне растущего беспокойства в ЕС относительно дешевого импорта из Китая, поскольку низкостоимостные поставки активизировались благодаря освобождению от пошлин посылок стоимостью менее 150 евро.
По словам европейских розничных торговцев, это предоставляет таким платформам, как Temu и Shein, несправедливое преимущество. Исполнительный совет ЕС планирует отменить это освобождение от пошлин до конца 2026 года.
Зато регламент Европейской комиссии об иностранных субсидиях направлен на борьбу с несправедливой иностранной помощью компания. Комиссия может накладывать штрафы в размере до 10% от совокупного годового оборота компании за нарушение.
Деятельность Temu в Европе
Temu привлек десятки миллионов покупателей во всем мире к своему интернет-магазину, где продается все: от смартфонов до пододеяльников и леггинсов по чрезвычайно низким ценам, что побудило Amazon запустить конкурента "Amazon Haul".
Согласно последнему отчету о прозрачности Temu, платформа, слоган которой – "покупай как миллиардер", уже имеет около 116 миллионов пользователей ежемесячно в ЕС, несмотря на то, что она была запущена на рынке только в апреле 2023 года.
Рейды обычно проводятся, когда регуляторные органы ЕС имеют доказательства нарушений, или от информаторов, или в результате собственных расследований. Они могут привести к тому, что компании будут предлагать уступки или сотрудничать в обмен на уменьшение штрафов.
Это не первая схватка Temu с европейскими властями. В 2024 году Комиссия начала расследование в отношении Temu в соответствии с Законом о цифровых услугах, а в июле объявила предварительные выводы о том, что Temu делает недостаточно для предотвращения продажи незаконных товаров через свою платформу.
Скандальные ситуации в отношении Shein и Temu
Директор Casino Guichard Perrachon SA предлагает запретить китайских ритейлеров Shein и Temu в Европе до 2028 года из-за несоответствия их продукции европейским нормам. Это защитит местных розничных торговцев и позволит разработать законодательство для регулирования импорта из Китая.
Shein и Temu обвиняют в кражах интеллектуальной собственности в США, в частности в штатах Арканзас и Техас. Сенатор Том Коттон призвал расследовать деятельность Shein и Temu, отметив, что их товары являются подделками, а в Техасе расследуют возможные нарушения закона о трудовой практике и безопасности товаров.
Летом 2025 года в ЕС заявили, что планируют принять меры в отношении опасных товаров с платформ Shein и Temu. Среди возможных мер: отмена беспошлинного порога, введение платы за обработку посылок и создание европейской таможенной службы.