Что сообщил Владимир Зеленский?

В частности от 6 ноября вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети президента.

Владимир Зеленский Президент Украины Работаем также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС. Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается минимум в десятки миллиардов евро ежегодно.

Владимир Зеленский рассказал и о новых санкциях против российских субъектов. Они работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому – на финансирование российской способности воевать.

Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает,

– написал украинский лидер.

Также Зеленский поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям по субъектам в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборационистов. Также ожидается санкционный ответ и на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников.

Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но во время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа,

– пояснил президент страны.

Заметьте! Он подчеркнул: Россия должна закончить войну, которую она сама начала и затягивает. В частности нужны конкретные шаги по этому поводу и содержательная дипломатия. Тогда как другие сценарии будут означать для России увеличение давления на всех, кто имеет там значение.

Напомним, что 23 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций. Об этом сообщили в Датском президентстве Совета ЕС.

Странам Европейского Союза удалось достичь политического согласия по 19 пакету. Это произошло после того, как Словакия сняла свои предостережения.

Обратите внимание! Процедура письменного согласования завершилась до 8:00 23 октября.

Что еще известно о санкциях?