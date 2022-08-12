Про це 24 каналу розповів представник з питань закордонних справ об'єднаного перехідного кабінету білорусі Валерій Ковалевський. Також він додав, що ще одна мета цього уряду – це виведення російських військ з території країни та припинення участі білорусі у війні в Україні.

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Уряд має займатись не лише політичними, а й військовими питаннями

Ковалевський зазначив, що перехідний уряд продовжуватиме робити те, чим займався офіс Тихановської. Однак до політичних питань додадуться і військові.

Дуже важливо створити альтернативу тому, що є. Це і питання підтримки добровольців білорусі, які воюють зараз за Україну. Але так само незалежність і суверенітет білорусі зараз під загрозою з боку росії. І нам до цього треба бути готовим,

– підкреслив представник перехідного кабінету.

Важливо пояснити населенню для чого треба демократичні зміни

Ковалевський зауважив: диктатура лукашенка будувалась 28 років, і людям не просто зрозуміти, що таке демократична білорусь. У 2020 році люди вийшли на протести, щоб звільнити політв'язнів і провести чесні вибори. Але не всі до кінця уявляють, що таке демократія. Завдання уряду пояснювати це людям.

Крім того, за словами Ковалевського, важливо розвалювати політичні еліти білорусі, посилювати фінансову, дипломатичну, політичну ізоляцію. Також перехідний уряд має створити силовий блок – альтернативу міліції, військовим, правоохоронцям.

Вони мають розуміти, чому їм слід відійти від лукашенка. Він більше не є легітимною політичною силою, яка забезпечить їм нормальне майбутнє. Нормальне майбутнє не з лукашенком, а з демократичними силами,

– додав Ковалевський.

білорусь уже бачила, як демократія будується на крові

Представник перехідного уряду погодився з тезою, що демократія будується на крові. І зауважив, що кров у білорусі вже пролилася. Унаслідок протестів 2020 року було 60 тисяч арештів, відкрито 11 тисяч кримінальних справ по так званих екстремістах, сотні тисяч білорусів виїхали з країни. Були також і катування, і ґвалтування, і побиття.

Нині ситуація така, що і лукашенко, і путін готові стріляти в кого завгодно. Навіть у мирних мешканцях. Тож, навіть, якщо зараз відбудеться ще один протест у білорусі, російські війська, які там перебувають, з легкістю розстріляють мирних людей.

Також Ковалевський зазначив, що існує суттєва відмінність між українцями та білорусами. Він зауважив, в Україні народ і держава – єдині. Вони відстоюють спільні інтереси і мають спільну мету. У білорусі держава повністю зруйнувала зв'язок з народом, тому люди взагалі не розуміють, що відбувається.

Перехідний уряд готовий до поновлення протестів

Ковалевський, все ж, не виключив того, що посилення тиску і санкцій на білорусь призведе до поновлення протестів у країні. Перехідний уряд до цього готовий. Зокрема Bypol – об'єднання колишніх працівників силових структур білорусі для протидії владі – підготувало мобілізаційний план під назвою "Перемога", в який уже анонімно записались більше 200 тисяч білорусів.

У необхідний момент, коли зійдуться всі параметри в одному місці в одному часі, мобілізаційний план буде активований. Люди отримають інструкції, що треба робити, аби переломити ситуацію в країні, перехопити владу і почати її транзит від диктатури до демократії,

– наголосив представник перехідного уряду.

білоруські військові засуджують війну в Україні

Також Ковалевський розповів про те, що не знайшов підтвердження інформації, що 13 тисяч білорусів готові воювати проти України. Він зазначив, що у білорусі в принципі не може відбуватись ніяких опитувань.

"У білорусі віддається наказ, і якщо він не виконується, людей б'ють по голові", – зауважив політик.

За його словами, якщо говорити про фінансову мотивацію, то не вона рухатиме білорусами. Мовиться більше про страх, який охоплює і звичайних громадян, і військових. До того ж військові засуджують війну в Україні. Це не означає, що вони на боці росії чи України. Вони просто розуміють, що це абсолютно чужі інтереси.

Утім лукашенко може віддати наказ наступати на Україну і тоді, зокрема, 13 тисяч військових можуть висунутись на фронт. Ковалевський зазначає, що збройні сили білорусі навряд порушать субординацію і всупереч волі виконуватимуть наказ.

На боці України воюють 500-1500 білорусів, на боці росії – кілька десятків

Представник перехідного уряду також озвучив, скільки білорусів воюють в Україні. За його словами на боці України його співгромадян десь від 500 до 1500. Вони в полку Калиновського, загоні "Погоня", в інших формуваннях.

Якщо говорити про тих, хто може воювати на боці росії, то тут мовиться про десятки людей, не більше. Це не буде ніяким масовим явищем,

– зауважив Ковалевський.

Навчання на кордоні з Україною мають відволікати увагу українців

Ще політик припустив, що навчання білоруських військ на кордоні з Україною – це не лише затягування часу, а й відколікання уваги. Їхня мета створити нервову атмосферу. Тому Ковалевський вважає, що 25 серпня навчання не завершаться. Вони будуть пролонговані, аби надалі підтримувати напружену обстановку.

Та поруч з тим помітна активізація росіян у білорусі. Зокрема, вони перекидають туди ракети для Іскандерів. Тому загроза наступу з білорусі лишається. Перехідний уряд продовжує пильно стежити за ситуацією.

Ресурс "Беларускі Гаюн", де фактично працюють інформаційні партизани на території самої білорусі, допомагає відслідковувати цю ситуацію нам, розуміти тактично-оперативну обстановку. Допомагають і нам, допомагають і українській владі,

– підкреслив Ковалевський.

Ковалевський про білоруський перехідний уряд: дивіться відео

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