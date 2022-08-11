На аеродромі було 8 спалахів

білоруске міноборони, коментуючи вибухи на аеродромі під Гомелем, заявляло про займання двигуна під час "пробігу техніки". Та відео, яке опинилося у розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн", свідчить все ж про вибухи.

До теми Це добрі та розумні люди, – Повітряні сили прокоментували "бавовну" на аеродромі в білорусі

Повідомляється, що відео було зняте на відстані близько 20 – 25 кілометрів від аеродрому. На відео чітко видно великий спалах, який не схожий на "займання двигуна".

Як пишуть активісти, спалахи та вибухи в районі аеродрому "Зябрівка" почалися 11 серпня близько 00:20. Цей факт повністю спростовує інформацію міноборони білорусі.

Як пише "Беларускі Гаюн", на аеродромі було 8 спалахів.

Вибухи на аеродромі під Гомелем: відео

Що відомо про вибухи на аеродромі "Зябрівка"

У ніч проти 11 серпня з'явилася інформація про вибухи на аеродромі "Зябрівка" під Гомелем. У Генштабі Збройних Сил України 8 липня повідомляли, що аеродром "Забрівка" перебуває під повним контролем російських військових. Окупанти облаштували там свою військову базу.

За даними активістів, на аеродромі росія тримає близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", також присутні "Іскандери". Крім цього, прикопані танки та БМП.

Повідомлялося, що на аеродромі, який розташований за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною, упродовж 10 хвилин зафіксували щонайменше 4 спалахи.

Після цього у міноборони білорусі спробували пояснити причину спалахів під Гомелем, заявивши про "займання двигуна". Активісти наголошують, що білоруським військовим поки не вдалося встановити зв'язок вибухів з навчаннями.

Раніше – у білорусі прокоментували ситуацію на аеродромі "Зябрівка": дивіться відео