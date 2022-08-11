Під час ефіру речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ситуацію з вибухами на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем. Він наголосив, що українські військові покладаються на партизанський рух у білорусі.

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Партизани дуже допомагають Україні

Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним Силам України,

– сказав Ігнат.

Він також подякував тим білорусам, які допомагають нам здолати окупантів. Їхня підтримка пришвидшує настання того дня, коли ми зможемо вигнати усіх росіян з території нашої країни.

Вибухи у білорусі пролунали вночі

Нагадаємо, що про "бавовну" поблизу військового аеродрому "Зябрівка" повідомили вночі 11 серпня. Це летовище, розташоване за кілька десятків кілометрів від кордону з нашою державою, російські військові регулярно використовують для обстрілу України.

Так, від місцевих мешканців спочатку надійшла інформація про 4 спалахи упродовж 10 хвилин. Невдовзі ж вони розповідали, що цих спалахів було вже 8. А після цього ще й була ударна хвиля.

У міноборони білорусі вирішили якомога швидше пояснити, що ж сталось. Мовляв, 10 серпня близько 23:00 там дійсно були "спалахи". А причиною цього став пробіг однієї з одиниць техніки. З високою долею ймовірності йдеться про якусь військову машину, якщо вірити версії відомства.

У ньому зазначають, що відповідна машина нещодавно пройшла ремонт. У ній замінювали двигун. Правда, знову ж таки за версією міноборони, перевірку вона не пройшла, бо загорілась.

Дуже це все нагадує вибухи на аеродромі "Саки", що у Новофедорівці. Там російські загарбники озвучили відразу кілька версій на вибір. То спочатку мовилось про банальну недбалість.

Невдовзі з'явилась інформація про порушення правил безпеки та поводження з вогнем. Якщо простіше, то хтось кинув недопалок десь біля літака. Ще за однією з версій, хтось з гелікоптера стріляв по стоянці, розташованій за кілька сотень метрів від авіабази. Зауважимо лиш, що в жодному з випадків не згадуються ЗСУ.

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