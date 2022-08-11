Во время эфира спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ситуацию со взрывами на аэродроме "Зябровка" под Гомелем. Он подчеркнул, что украинские военные возлагаются на партизанское движение в Беларуси.

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Партизаны очень помогают Украине

Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины,

– сказал Игнат.

Он также поблагодарил тех белорусов, которые помогают нам одолеть кафиров. Их поддержка ускоряет наступление в тот день, когда мы сможем выгнать всех россиян с территории нашей страны.

Взрывы в Беларуси раздались ночью

Напомним, что о "хлопке" вблизи военного аэродрома "Зябрівка" сообщили ночью 11 августа. Этот аэропорт, расположенный в нескольких десятках километров от границы с нашим государством, российские военные регулярно используют для обстрела Украины.

Так, от местных жителей сначала поступила информация о 4 вспышках в течение 10 минут. Вскоре они рассказывали, что этих вспышек было уже 8. А после этого еще и была ударная волна.

В минобороны беларуси решили как можно скорее объяснить, что же произошло . Мол, 10 августа около 23:00 там действительно были "вспышки". А причиной тому стал пробег одной из единиц техники. С высокой долей вероятности идет речь о какой-то военной машине, если верить версии ведомства.

В нем отмечают, что машина недавно прошла ремонт. В нем заменяли двигатель. Правда, опять же по версии минобороны, проверку она не прошла, потому что загорелась.

Очень это все напоминает взрывы на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Там российские захватчики озвучили сразу несколько версий по выбору. Это сначала говорилось о банальной халатности.

Вскоре появилась информация о нарушении правил безопасности и обращении с огнем. Если проще, то кто-то бросил окурок где-то у самолета. Еще по одной из версий, кто-то из вертолета стрелял по стоянке, расположенной в нескольких сотнях метров от авиабазы. Заметим лишь, что ни в одном из случаев не упоминаются ВСУ.

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