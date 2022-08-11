На аэродроме было 8 вспышек

беларуское минобороны, комментируя взрывы на аэродроме под Гомелем, заявляла о возгорании двигателя при "пробеге техники". И видео, которое оказалось в распоряжении мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", свидетельствует все же о взрывах.

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Сообщается, что видео было снято на расстоянии около 20 – 25 км от аэродрома. На видео четко видна большая вспышка, которая не похожа на "возгорание двигателя".

Как пишут активисты, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябрівка" начались 11 августа около 00:20. Этот факт полностью опровергает информацию минобороны беларуси.

Как пишет "Белорусский Гаюн", на аэродроме было 8 вспышек.

Взрывы на аэродроме под Гомелем: видео

Что известно о взрывах на аэродроме "Зябровка"

В ночь на 11 августа появилась информация о взрывах на аэродроме "Зябровка" под Гомелем. В Генштабе Вооруженных Сил Украины 8 июля сообщалось, что аэродром "Забровка" находится под полным контролем российских военных. Оккупанты обустроили там свою военную базу.

По данным активистов, на аэродроме россия держит около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", также присутствуют "Искандеры". Кроме этого, прирыты танки и БМП.

Сообщалось, что на аэродроме, расположенном в нескольких десятках километров от границы с Украиной, в течение 10 минут зафиксировали по меньшей мере 4 вспышки.

После этого в минобороны беларуси попытались объяснить причину вспышек под Гомелем, заявив о "возгорании двигателя". Активисты подчеркивают, что их военным пока не удалось установить связь взрывов с учениями.

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