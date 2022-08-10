Про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках розповів український Генштаб. У ЗСУ зазначили, що суттєвих змін ситуація на Півночі не зазнала.

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Збори очолив начальник генштабу білорусі

В українських військових є інформація, що 9 серпня у Мінську почалось проведення зборів, які очолив начальник генерального штабу збройних сил білорусі.

Участь у зібранні взяли підрозділи територіальної оборони та військовозобов'язані запасу. При цьому, кажуть українські захисники, зберігається загроза завдання ракетних обстрілів та ударів з авіації.

В білорусі почали навчання сил ППО

Раніше в білорусі розпочали чергові військові навчання – цього разу сил ППО. У командуванні Повітряних сил ЗСУ наголосили: білоруські війська неначе готуються до оборони своєї території. У Збройних Силах кажуть: росія перетворює білорусь на свою військову базу.

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