Про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках розповів український Генштаб. У ЗСУ зазначили, що суттєвих змін ситуація на Півночі не зазнала.
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Збори очолив начальник генштабу білорусі
В українських військових є інформація, що 9 серпня у Мінську почалось проведення зборів, які очолив начальник генерального штабу збройних сил білорусі.
Участь у зібранні взяли підрозділи територіальної оборони та військовозобов'язані запасу. При цьому, кажуть українські захисники, зберігається загроза завдання ракетних обстрілів та ударів з авіації.
В білорусі почали навчання сил ППО
Раніше в білорусі розпочали чергові військові навчання – цього разу сил ППО. У командуванні Повітряних сил ЗСУ наголосили: білоруські війська неначе готуються до оборони своєї території. У Збройних Силах кажуть: росія перетворює білорусь на свою військову базу.
Раніше Біля білоруського кордону знайшли зброю окупантів: після перевірки її передадуть ЗСУ
Що відбувається у білорусі: останні новини
- Україна посилює оборону північних кордонів з білоруссю. Жителів Волині попередили про замінування прикордонних територій.
- Тим часом під час тривалих військових навчань білоруси тренують контратаки та оборонний бій.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що росіяни використовують білорусь, аби привезти сюди своїх поранених та полагодити військову техніку.
- У МВС кажуть, що наразі загроза перетину кордону України білоруськими військами – невелика.
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