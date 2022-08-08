білоруські військові вчитимуться будувати оборонні рубежі

Як повідомляє міноборони білорусі, протягом 8 – 12 серпня триватиме тактичне навчання 120 гвардійської окремої механізованої бригади, пише 24 канал.

До речі росіяни використовують білорусь, щоб ховати поранених і розбиту техніку, – ексспівробітник СБУ

У білорусі заявили, що ціль навчання – "вдосконалення практичних навичок командирів та посадових осіб штабів у підготовці бойових дій, управлінні підлеглими військовими частинами та підрозділами під час ведення оборонного бою та проведення контратаки для відновлення початкового становища".

Навчання проводяться у два етапи й буде відпрацьовано:

  • підготовку оборонних рубежів;
  • ведення розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних комплексів;
  • пошук, блокування та знищення ДРГ противника та НЗФ;
  • ведення оборонного бою;
  • розгром противника, що вклинився, і проведення контратаки для відновлення початкового становища.

Навчання білоруських військових / Фото міноборони білорусі

Район проведення навчання – 227 загальновійськовий полігон "Борисовський". Райони практичних дій військ на дільницях місцевості у Борисівському районі Мінської області та Лепельському районі Вітебської області.

Загроза нападу з білорусі: що відомо

Дізнайтесь більше – у білорусі перевіряють бойову готовність війська: дивіться відео