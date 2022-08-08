білоруські військові вчитимуться будувати оборонні рубежі
Як повідомляє міноборони білорусі, протягом 8 – 12 серпня триватиме тактичне навчання 120 гвардійської окремої механізованої бригади, пише 24 канал.
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У білорусі заявили, що ціль навчання – "вдосконалення практичних навичок командирів та посадових осіб штабів у підготовці бойових дій, управлінні підлеглими військовими частинами та підрозділами під час ведення оборонного бою та проведення контратаки для відновлення початкового становища".
Навчання проводяться у два етапи й буде відпрацьовано:
- підготовку оборонних рубежів;
- ведення розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних комплексів;
- пошук, блокування та знищення ДРГ противника та НЗФ;
- ведення оборонного бою;
- розгром противника, що вклинився, і проведення контратаки для відновлення початкового становища.
Навчання білоруських військових / Фото міноборони білорусі
Район проведення навчання – 227 загальновійськовий полігон "Борисовський". Райони практичних дій військ на дільницях місцевості у Борисівському районі Мінської області та Лепельському районі Вітебської області.
Загроза нападу з білорусі: що відомо
- білорусь надала росії свою територію для вторгнення в Україні та обстрілів наших міста. У Генштабі ЗСУ неодноразово інформували, що ймовірність наступу з білорусі низька, адже наші військові не спостерігають ознак створення наступальних угруповань ворога.
- 4 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.
- Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області українські військові звели серйозні загородження. Також на Рівненщині та Волині розробили плани щодо евакуації населення.
- 8 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках окупанти нарощують систему ППО.
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