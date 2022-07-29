На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що загальна ситуація на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

До речі ЗСУ успішно відбили кілька штурмів на Сході – окупанти з втратами відійшли

У Генштабі заявили, що не виявили ознак створення наступальних угруповань збройних сил росії та збройних сил білорусі.

Що відомо про загрозу з боку білорусі

білорусь надала росії свою територію для вторгнення в Україну, а також для постійних ракетних та авіаційних обстрілів. Зранку 28 липня росіяни випустили з білорусі по території України 25 ракет.

У Генштабі ЗСУ 28 липня інформували, що ситуація на Волинському, Житомирському та Київському напрямках упродовж тижня залишалась контрольованою. Зокрема, йшлося, що наразі ймовірність наступу з білорусі низька. Водночас у Генштабі заявили, що існує загроза провокацій.

Наприклад, 25 липня українські військові знищили 2 ворожі безпілотники на Волинському напрямку. Уламки одно ворожого БпЛА впали й пошкодили приватні будинки, внаслідок чого загинула людина. Безпілотники прибули з території білорусі й проводили розвідку об'єктів у Волинській області.

Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області військові звели серйозні загородження.

До ймовірного наступу готові і в Чернігівській області. Про це заявляв голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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