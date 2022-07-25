Як повідомили в повітряному командуванні "Захід", безпілотники прибули з території білорусі. Обидва БпЛА вдалось збити.

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Безпілотники проводили розвідку об'єктів на Волині

У Повітряних силах кажуть, що БпЛА проводили повітряну розвідку об'єктів, що розташовані в Волинській області. Уламки однієї з зенітних ракет впали на житловий будинок. У ЗСУ кажуть, що інформація про постраждалих уточнюється.

У Волинській ОВА повідомили про жертву

Раніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів про збиття безпілотників. Він зазначив, що внаслідок падіння уламків на житловий будинок загинула одна людина.



Ще кілька потерпілих доправили до лікарні. Всю інформацію про жертв, постраждалих та руйнування уточнюють. Саме робота ППО була тими вибухами, які могли чути вдень жителі області.

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