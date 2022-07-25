Про ситуацію на фронті розповів Генштаб ЗСУ. Далі можете прочитати про те, що відбувається на головних напрямках.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках особливих змін немає. Вороги гатили із ствольної артилерії в районах населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Харківщині ворог прагне не допустити українські війська до кордону

На Слобожанському напрямку російські війська ведуть бої – це задля того, аби не допустити українських оборонців у бік до державного кордону. На Харківському напрямку сили агресора обстрілювали українські позиції з танків, ствольної та реактивної артилерії.



Мовиться про райони таких населених пунктів як Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. З авіації ворог вдарив біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

Ситуація на півночі та сході Харківщини / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі:

Слов'янський напрямок: ворог обстрілював позиції ЗСУ в районі цілої низки населених пунктів, серед них – Барвінкове, Костянтинівка, Богородичне та Дібровне.

ворог обстрілював позиції ЗСУ в районі цілої низки населених пунктів, серед них – Барвінкове, Костянтинівка, Богородичне та Дібровне. Краматорський напрямок: авіаудари були біля Григорівки та Серебрянки. Обстріли – біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

авіаудари були біля Григорівки та Серебрянки. Обстріли – біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Штурмові дії на напрямках Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка українські воїни відбили, ворог відійшов назад. Триває наступ росіян біля Спірного.

Бахмутський напрямок: росіяни руйнують оборонні позиції, обстрілюючи територію біля населених пунктів. Біля Краматорська загарбники запускали безпілотник.

росіяни руйнують оборонні позиції, обстрілюючи територію біля населених пунктів. Біля Краматорська загарбники запускали безпілотник. З авіації ворог бив біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське був для росіян провальним, проте нараз ворог наступає біля Миронівського – Луганського.

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Що відбувається на Донбасі / Скриншот Liveuamap

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій росіяни не проводили. Аби скувати наші війська, вороги гатять із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Противник використовує авіацію та проводить розвідку безпілотниками.

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку ворог використовував артилерію в районі цілої низки сіл та міст. росіяни активно проводять повітряну розвідку. Біля Білогірки агресор вдарив з авіації.

Ситуація на Півдні / Скриншот Liveuamap

Зверніть увагу! Зберігається загроза завдання ракетних ударів. Адже поза пунктами базування зараз – два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Карта бойових дій станом на 25 липня / Скриншот Liveuamap

Дивіться у відео – експерт про тиск ЗСУ на армію ворога: