Станом на ранок 26 липня основні бойові дії зосередженні на Півдні та Сході нашої країни. Про це мовиться у зведенні Генштабу.

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Загроза з білорусі та ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямку збройні сили білорусі провели тренування зі зв'язку пунктів управління. Крім того, ворог здійснив повітряну розвідку біля Луцька та Ковеля на Волині. У Генштабі наголосили, що загроза ракетних ударів з території білорусі все ще зберігається.

На Сіверському напрямку російські військові обстріляли із ствольної та реактивної артилерії Хрінівку Чернігівської області та Товстодубове Сумської області.



Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня / Карта Liveuamap

Обстріли Харківщини

На Харківщини головне завдання російських окупантів – стримувати українських захисників від просування до кордону з державою-агресоркою. Для цього вони гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії по Питомнику, Соснівці, Петрівці, Дементіївці, Рубіжному, Руській Лозовій, Чугуєві та іншим населеним пунктам.

Крім того, біля Залимана та Мосьпанового противник завдав авіаудару.



Ворог обстрілював Харківську область / Карта Liveuamap

Ситуація на Донбасі

росіяни намагаються покращити своє положення та створити умови для наступу на Сіверськ і Соледар на Донецькому напрямку. Також окупанти поповнюють свої запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

Також окупанти поповнюють свої запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. На Краматорському напрямку Збройні Сили України відбили ворожий штурм біля Спірного та Національного природного парку "Святі Гори". путінські солдати були змушені відійти.

Збройні Сили України відбили ворожий штурм біля Спірного та Національного природного парку "Святі Гори". путінські солдати були змушені відійти. росіяни обстрілювали населені пункти на Бахмутському напрямку й завдавали авіаударів. Під удар потрапили Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір'я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Берестове та Семигір'я загарбники намагалися штурмувати. Однак ЗСУ завдали росіянам втрат, то ж ті були змушені відійти. Зараз противник намагається вести наступ біля Покровського. Бої тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Однак під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Зелене Поле, Оріхове та інші населені пункти.



Що відбувається на Донбасі / Карта Liveuamap

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку російська армія продовжує оборонятися. Окупанти роблять все, аби не дали нашим воїнам просунутися. Зокрема, вони обстріляли з артилерії й танків лінію зіткнення. Біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного росіяни завдали авіаудару. Крім того, вони проводять повітряну розвідку в регіоні.



Ситуація на Півдні України / Карта Liveuamap

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