Для цього ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. Така ситуація – на Донецькому напрямку, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Бої на Донбасі

Окупанти обстрілюють населені пункти на Краматорському напрямку. Зокрема, зі ствольної та реактивної артилерії гатили неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Авіаударів завдали біля Спірного та Серебрянки.

росіяни намагались штурмувати райони Спірного та Національного природного парку "Святі Гори". Однак наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли по населених пунктах Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

Загарбники пробували штурмувати Берестове та Семигір’я. Однак це завершились для ворога втратами та відступом.

Ворожі підрозділи намагаються наступати у напрямку Покровського, бої тривають.

Обстріли є і біля Слов'янська. Зокрема, в районах Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

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