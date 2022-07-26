Для этого вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Такая ситуация – на Донецком направлении, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Бои на Донбассе

Оккупанты обстреливают населенные пункты на Краматорском направлении. В частности, из ствольной и реактивной артиллерии били неподалеку Кривой Луки, Закитного, Дроновки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, спорного и переездного. Авиаударов нанесли у Спорного и Серебрянки.

россияне пытались штурмовать районы Спорного и Национального природного парка "Святые Горы". Однако наши воины успешно отбили и отбросили противника назад.

На Бахмутском направлении враг осуществляет артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Захватчики пробовали штурмовать Берестово и Семигорье. Однако это завершились для врага потерями и отступлением.

Вражеские подразделения пытаются наступать в направлении Покровского, бои продолжаются.

Обстрелы есть и возле Славянска. В частности, в районах Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушевахи и Большой Комишевахи.

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