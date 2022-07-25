Запис оприлюднило видання The New York Times 24 липня. А зняв його офіцер ГУР Міноборони з позивним "Флінт". Операція, про яку мовиться не просто героїчна. "Повітряний коридор" на "Азовсталь" не має аналогів у світі.

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Що на оприлюдненому записі із "Азовсталі"

Офіцер розповів журналістам, що тоді, 21 березня, два гелікоптери Мі-8 пройшли крізь навантажувальні крани Маріупольського порту. Після цього вони спустилися на комплекс "Азовсталь", де перебували лише 20 хвилин.

На записі група спецпризначенців, які прибули, швидко розвантажувала вертоліт. Інші воїни заносили туди поранених яких мали евакуювати. Ротори транспорту не припиняли обертатися, щоб можна було миттєво піднятися в повітря.

Було просто відчуття щастя, емоційного задоволення від того, що ми змогли витягнути цих хлопців,

– поділився офіцер "Флінт".

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Скільки разів змогли долетіти до Маріуполя

"Флінт" розповів, що загалом у ході операції "Повітряний коридор" вдалося посадити гелікоптери на "Азовсталь" 7 разів протягом наступних двох тижнів.

Таким чином врятували 85 важко поранених солдатів. Також туди доставили інших воїнів, які добровільно відправилися в оточення, щоб допомогти побратимам. Деякі з них згодом зізнавалися, що не вірили в те, що зможуть колись вийти живими з цієї території.

Зауважте! Один із евакуйованих під час операції воїнів розповів журналістам 24 каналу, як це відбувалося. 21-річний Влад зазнав важких поранень, однак хоче повернутися на фронт одразу після реабілітації. Розповідь оборонця "Азовсталі" читайте за цим посиланням.

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