Запись обнародовала издание The New York Times 24 июля. А снял его офицер ГУР Минобороны с позывным "Флинт". Операция, о которой говорится не просто героическая. "Воздушный коридор" на "Азовсталь" не имеет аналогов в мире.

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Что на обнародованной записи из "Азовстали"

Офицер рассказал журналистам, что тогда, 21 марта, два вертолета Ми-8 прошли сквозь погрузочные краны Мариупольского порта. После этого они спустились на комплекс "Азовсталь", где находились всего 20 минут.

На записи группа прибывших спецназовцев быстро разгружала вертолет. Остальные воины заносили туда раненых, которых должны были эвакуировать. Роторы транспорта не перестали вращаться, чтобы можно было мгновенно подняться в воздух.

Было просто ощущение счастья, эмоционального удовольствия от того, что мы смогли вытащить этих ребят,

– поделился офицер "Флинт".

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Сколько раз туда смогли долететь

"Флинт" рассказал, что в ходе операции "Воздушный коридор" удалось посадить вертолеты на "Азовсталь" 7 раз в течение следующих двух недель.

Таким образом спасли 85 тяжело раненых солдат. Также туда доставили других воинов, добровольно отправившихся в окружение, чтобы помочь собратьям. Некоторые из них позже признавались, что не верили в то, что смогут когда-нибудь выйти живыми из этой территории.

Примите во внимание! Один из эвакуированных во время операции воинов рассказал журналистам 24 канала, как это происходило. 21-летний Влад получил тяжелые ранения, однако хочет вернуться на фронт сразу после реабилитации. Рассказ защитника "Азовстали" читайте по этой ссылке.

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