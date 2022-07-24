Про успішне збиття ракет у Хмельницькій області доповіли у командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ. росіяни атакували регіон близько 9:00.

Тим часом Вечірні та ранкові обстріли Миколаєва: Кім розповів про наслідки від ракетних ударів

Сили ППО збили всі три ракети

Українські військові наголосили, що атаку відбили повністю, адже жодна з трьох ракет ворога не досягнула цілі. Ракетний удар по Хмельниччині відбувся під час масової повітряної тривоги в Україні – сирени прозвучали у більшості південних, центральних та західних областей.

Підтвердили ліквідацію ракет і в Хмельницькій ОВА

Подякували Повітряним силам ЗСУ за роботу і в Хмельницькій ОВА. Сергій Гамалій закликав людей бути обережними, адже загроза триває.

Пам'ятайте, що у нас війна! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Користуйтеся укриттям!

– сказав Гамалій.

Вранці під ракетний обстріл потрапив і Миколаїв

Напередодні ввечері та вранці 24 липня під ракетний обстріл ворога потрапив і Миколаїв. Близько 18:00 "Калібрами" росіяни поцілили в приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автомобілі. Кілька осіб отримали поранення, серед них – підліток.

Не залишив ворог у спокої Миколаїв і вранці теж вдарив по місту ракетами. Це сталось близько 4:00 ранку. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюють.

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Зверніть увагу! Вранці 23 липня росіяни запустили 4 ракетами по Одеському морському порту: з них збили Повітряні сили ЗСУ. І це менше, ніж за добу, після того, як у Стамбулі підписали угоду про розблокування експорту зерна.

Ракетні обстріли Хмельниччини: що відомо

Ввечері 5 липня росіяни обстріляли Хмельницьку область 4 ракетами.

Одну з них збили сили ППО, решту потрапили по території однієї з громад.

Окупанти цілили у водонапірну вежу, біля неї знайшли вирви.

25 червня сили ППО збили ракети над областю. Постраждалих немає. Одна з ракет впала у лісі Кам'янець-Подільського району, інша – в сільському саду однієї з територіальних громад.

Ще одну ракету над регіоном українські військові знищили 14 червня. Її уламки довелось розшукувати.

Дізнайтесь у відео про ракетний обстріл Хмельниччини: