Про наслідки ракетного обстрілу області розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив: окупанти цілились у водонапірну вежу у Ярмолинській громаді – саме там і знайшли вирву від удару.

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Без води могли залишитись 30 тисяч людей

Ця водонапірна башта забезпечує водою всю громаду. А росіянам найбільше, що потрібно, – це паніка. Саме тому вони стріляють по цивільних об'єктах,

– пояснив Гамалій.

Якби росіянам вдалось поцілити в башту, то без води залишились би близько 30 тисяч людей. На щастя, великих руйнувань немає. У будинках, що поряд, повибивало вікна, проте з цим місцева влада обіцяє швидко впоратись.

У Хмельницькій ОВА наголосили: попри те, що область далеко від проведення бойових дій, від ракетних обстрілів не застрахований ніхто. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку – не можна. Переважно вороги цілять по залізничній інфраструктурі, нафтобазах та інших цивільних об'єктах.

Внаслідок обстрілу 5 липня є один поранений

Напередодні через обстріл поранення дістала одна людина. Загрози її життю немає. Гамалій запевнив, що лікарі все тримають під контролем.

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Що відомо про обстріл Хмельниччини:

Під час масової повітряної тривоги в Україні у Хмельницькій області повідомили про вибухи.

Це сталось близько 19:40 в одній з громад Хмельницького району.

Одну з ракет вдалось збити системі ППО. Внаслідок удару ворога постраждала людина.

У Хмельницькій ОВА розповіли, що вороги цілили по водонапірній башті.

Дізнайтесь у відео про обстріл Хмельниччини: