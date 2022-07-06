Про ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Інформація актуальна станом на ранок 6 липня.
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Ситуація на Півночі України
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось. Ознак формування наступальних угруповань у Білорусі не виявлено.
Тим часом на Сіверському напрямку російські війська обстрілювали українські позиції біля Залізного Моста, Шалигіного та Есмані. У прикордонних районах вони продовжують обладнання передових позицій.
Харківський напрямок
Тут ворог веде оборонні дії. При цьому армія противника обстрілює територію з вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Постраждали райони населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Також окупанти дистанційно мінували місцевість.
Ситуація в Харківській області / Скриншот з Liveuamap
Бойові дії на Донбасі:
- Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів та реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.
- Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.
- Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втратбіля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.
- Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.
- Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.
Актуально Росіяни масово женуть техніку на Донеччину, тепер це – ціль ворога номер 1, – Гайдай
Ситуація на Донбасі / / Скриншот з Liveuamap
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по всій лінії зіткнення росіяни стріляють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
Ситуація на фронті на Півдні
На Південнобузькому напрямку російська артилерія обстрілювала Трудолюбівку, Князівку, Миколаївку, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Під ракетними обстрілами – Миколаївщина. Спробу наступу в напрямку Лозового наші воїни придушили.
Карта бойових дій станом на 6 липня 2022 / Скриншот з Liveuamap
Успіхи ЗСУ за добу: коротко
- Українська авіація атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках.
- Бомбардувальники та штурмовики знищили 2 польових склади боєприпасів, 2 взводних опорних пункти.
- Також вони ліквідували 10 одиниць ворожої техніки.
- Втрати ворога у живій силі уточнюють.
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