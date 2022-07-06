Про ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Інформація актуальна станом на ранок 6 липня.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось. Ознак формування наступальних угруповань у Білорусі не виявлено.

Тим часом на Сіверському напрямку російські війська обстрілювали українські позиції біля Залізного Моста, Шалигіного та Есмані. У прикордонних районах вони продовжують обладнання передових позицій.

Харківський напрямок

Тут ворог веде оборонні дії. При цьому армія противника обстрілює територію з вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Постраждали райони населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Також окупанти дистанційно мінували місцевість.

Ситуація в Харківській області / Скриншот з Liveuamap

Бойові дії на Донбасі:

Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів та реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.

ворог хоче покращити тактичне положення. Обстрілював з мінометів та реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне. Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.

Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втратбіля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли.

ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втратбіля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Окупанти відійшли. Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.

росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли. Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.

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Ситуація на Донбасі / / Скриншот з Liveuamap

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по всій лінії зіткнення росіяни стріляють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Ситуація на фронті на Півдні

На Південнобузькому напрямку російська артилерія обстрілювала Трудолюбівку, Князівку, Миколаївку, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Під ракетними обстрілами – Миколаївщина. Спробу наступу в напрямку Лозового наші воїни придушили.

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Карта бойових дій станом на 6 липня 2022 / Скриншот з Liveuamap

Успіхи ЗСУ за добу: коротко

Українська авіація атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках.

Бомбардувальники та штурмовики знищили 2 польових склади боєприпасів, 2 взводних опорних пункти.

Також вони ліквідували 10 одиниць ворожої техніки.

Втрати ворога у живій силі уточнюють.

Дивіться у відео: оперативна ситуація на фронті