Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 7 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Що відбувається на різних напрямках фронту – читайте далі.

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Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не виявлено. Водночас на Сіверському напрямку для сковування українських Сил оборони окупанти утримують окремі військові підрозділи в Брянській та Курській областях. Ознак створення наступального угруповання не виявлено.

Російські окупанти продовжують обстріл Сумщини, застосовуючи артилерію та авіацію.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні вже зайнятих позицій, а на окремих ділянках вони намагаються здійснити штурм.

Також штурмові дії росіяни намагаються вести й на Слов'янському напрямку. Загарбники обстрілюють мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти не полишають спроб встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього загарбники переміщують підрозділи.



Ситуація на Донбасі станом на 7 липня / Скриншот

На Краматорському напрямку окупанти також продовжують обстріл населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. Схожою є ситуація і на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють позиції наших захисників і захисниць з метою сковування Сил оборони.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку всі зусилля окупантів зосередженні на недопущенні просування українських військ. Російські загарбники обстрілюють населені пункти з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.



Ситуація на Херсонщині станом на 7 липня / Скриншот

Українським воїнам у районі Добрянки на Херсонщині вдалося майже повністю знищити ворожу диверсійно-розвідувальну групу та успішно відбили штурм окупантів.



Бойові дії в Україні станом на 7 липня / Скриншот