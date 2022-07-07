Об актуальной ситуации на фронте на утро 7 июля проинформировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . О ситуации на разных направлениях фронта читайте дальше.

Важно Впервые за 133 дня россия не сделала никаких заявлений об успехах в войне, – ISW

Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не обнаружено. В то же время, на Северском направлении для сковывания украинских Сил обороны оккупанты содержат отдельные военные подразделения в Брянской и Курской областях. Признаков создания наступательной группировки не обнаружено.

Российские оккупанты продолжают обстрел Сумщины применяя артиллерию и авиацию.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании уже занятых позиций, а на отдельных участках пытаются вести штурмовые действия.

Также штурмовые действия россияне пытаются вести и на Славянском направлении. Захватчики обстреливают мирные населенные пункты по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Российские оккупанты не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью. Для этого захватчики перемещают подразделения.



Ситуация на Донбассе на 7 июля / Скриншот

На Краматорском направлении оккупанты также продолжают обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Похожа ситуация и на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц с целью сковывания Сил обороны.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении все усилия оккупантов сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Российские захватчики обстреливают населенные пункты из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.



Ситуация в Херсонской области по состоянию на 7 июля / Скриншот

Украинским воинам в районе Добрянки Херсонской области удалось почти полностью уничтожить вражескую диверсионно-разведывательную группу и успешно отбили штурм оккупантов.



Боевые действия в Украине на 7 июля / Скриншот