О последствиях ракетных обстрелов области рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил: оккупанты целились в водонапорную башню в Ярмолинской общине, именно там нашли воронку от удара.

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Без воды могли остаться 30 тысяч человек

Эта водонапорная башня обеспечивает водой всю общину. А россиянам больше всего, что нужно – это паника. Именно поэтому они стреляют по гражданским объектам,

– объяснил Гамалий.

Если бы россиянам удалось попасть в башню, то без воды осталось бы около 30 тысяч человек. К счастью, больших разрушений нет. В домах рядом выбило окна, однако с этим местные власти обещают быстро справиться.

В Хмельницкой ОВА подчеркнули: несмотря на то, что область далеко от проведения боевых действий, от ракетных обстрелов не застрахован никто. Так что игнорировать сообщения о воздушной опасности – нельзя. Преимущественно враги целятся по железнодорожной инфраструктуре, нефтебазам и другим гражданским объектам.

В результате обстрела 5 июля есть один раненый

Накануне из-за обстрела ранение получил один человек. Угрозы его жизни нет. Гамалий заверил, что врачи держат все под контролем.

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Что известно об обстреле Хмельницкой области:

В ходе массовой воздушной тревоги в Украине в Хмельницкой области сообщили о взрывах.

Это произошло около 19:40 в одной из общин Хмельницкого района.

Одну из ракет удалось сбить системе ПВО. В результате удара врага пострадал человек.

В Хмельницкой ОВА рассказали, что враги целили по водонапорной башне.

Узнайте в видео об обстреле Хмельницкой области: