Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он пояснил, что Кремль выпустил по области 4 ракеты.

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Россия хотела ударить в водонапорную башню

Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой общину.

В результате взрывов, один человек ранен. Жертв нет,

- пояснил Гамалий.

Глава Хмельницкой областной военной администрации пояснил, что:

5 июля ориентировочно в 19:45 во время воздушной тревоги Россия выпустила 4 ракеты по территории области;

к счастью, одну ракету сбили наши силы ПВО. Ее обломки упали на территории Шепетовского района;

к сожалению, три другие ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.

Что известно об атаке России на Хмельнитчину

5 июля вечером во время воздушной тревоги Россия атаковала ракетами Хмельниччину.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил "прилеты" на территории области. Он пояснил, что оккупанты ударили по Хмельницкому району.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сказал, что "прилетов" было три.

Председатель Ярмолинецкой территориальной общины Хмельницкой области Андрей Шутяк пояснил, что в результате атаки по области травмировалось одно лицо. К счастью, погибших нет.

Раненый сообщил, что у него осколочное ранение, его госпитализировали.

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