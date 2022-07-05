Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он пояснил, что Кремль выпустил по области 4 ракеты.
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Россия хотела ударить в водонапорную башню
Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой общину.
В результате взрывов, один человек ранен. Жертв нет,
- пояснил Гамалий.
Глава Хмельницкой областной военной администрации пояснил, что:
- 5 июля ориентировочно в 19:45 во время воздушной тревоги Россия выпустила 4 ракеты по территории области;
- к счастью, одну ракету сбили наши силы ПВО. Ее обломки упали на территории Шепетовского района;
- к сожалению, три другие ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.
Что известно об атаке России на Хмельнитчину
- 5 июля вечером во время воздушной тревоги Россия атаковала ракетами Хмельниччину.
- Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил "прилеты" на территории области. Он пояснил, что оккупанты ударили по Хмельницкому району.
- Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сказал, что "прилетов" было три.
- Председатель Ярмолинецкой территориальной общины Хмельницкой области Андрей Шутяк пояснил, что в результате атаки по области травмировалось одно лицо. К счастью, погибших нет.
- Раненый сообщил, что у него осколочное ранение, его госпитализировали.
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