Відповідну інформацію повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він пояснив, що Кремль випустив по області 4 ракети.
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Росія хотіла вдарити у водонапірну башту
Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. Внаслідок вибухів одна людина поранена. Жертв немає,
– пояснив Гамалій.
Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації пояснив, що:
- 5 липня орієнтовно о 19:45 під час повітряної тривоги Росія випустила 4 ракети по території області;
- на щастя, одну ракету збили наші Сили ППО. Її уламки впали на території Шепетівського району;
- на жаль, три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
Що відомо про атаку Росії на Хмельниччину
- 5 липня ввечері під час повітряної тривоги Росія атакувала ракетами Хмельниччину.
- Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив "прильоти" на території області. Він пояснив, що окупанти вдарили по Хмельницькому районі.
- Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій сказав, що "прильотів" було три.
- Голова Ярмолинецької територіальної громади, що на Хмельниччині, Андрій Шутяк пояснив, що внаслідок атаки по області травмувалась одна особа. На щастя, загиблих немає.
- Поранений повідомив, що у нього осколкове поранення, його госпіталізували.
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