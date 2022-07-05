Відповідну інформацію повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він пояснив, що Кремль випустив по області 4 ракети.

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Росія хотіла вдарити у водонапірну башту

Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. Внаслідок вибухів одна людина поранена. Жертв немає,

– пояснив Гамалій.

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації пояснив, що:

5 липня орієнтовно о 19:45 під час повітряної тривоги Росія випустила 4 ракети по території області;

на щастя, одну ракету збили наші Сили ППО. Її уламки впали на території Шепетівського району;

на жаль, три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Що відомо про атаку Росії на Хмельниччину

5 липня ввечері під час повітряної тривоги Росія атакувала ракетами Хмельниччину.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив "прильоти" на території області. Він пояснив, що окупанти вдарили по Хмельницькому районі.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій сказав, що "прильотів" було три.

Голова Ярмолинецької територіальної громади, що на Хмельниччині, Андрій Шутяк пояснив, що внаслідок атаки по області травмувалась одна особа. На щастя, загиблих немає.

Поранений повідомив, що у нього осколкове поранення, його госпіталізували.

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