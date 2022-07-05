Первые сообщения о "прилетах" на территории Хмельницкой области начали появляться после объявления воздушной тревоги. Около 19:20 об опасности начали оповещать жителей фактически всех областей Украины. В некоторых регионах тревога длилась более часа.

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Информацию о "прилетах" мэр Хмельницка подтвердил в 20:19. В то же время никаких деталей он не раскрыл.

Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от ОВА,

– заявил Симчишин.

Около 20:28 он также сообщил об отбое воздушной тревоги на территории области.

Заметьте! Сергей Гамалий – глава Хмельницкой ОВА – сообщил о 3"прилетах".

Известно об одном пострадавшем

Андрей Шутяк сообщил, что "прилет" зафиксировали на территории Ярмолинецкой территориальной общины. Пострадал один человек. Травмированного госпитализировали с осколочным ранением.

Украинцев просят не пренебрегать безопасностью

Опасность ракетных ударов по территории Украины остается. Именно поэтому людей просят не пренебрегать собственной безопасностью и, когда оповещают об угрозе, немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Следование этому правилу спасает жизни.

Также украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов". Кроме того, людей призвали доверять только информации из официальных источников.

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