Тревогу объявили около 19:18. Нет сирен лишь на Николаевщине и Херсонщине.

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В телеграм-каналах пишут, якобы в Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Однако официального подтверждения информации еще нет.

Где объявили тревогу

Винницкая область,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецк,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковска,

Киевская и Киев,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровненская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

Заметим, что в Херсонской области не объявляют тревогу, поскольку регион – временно оккупирован. На Луганщине отбоя не было с 4 апреля.

Как действовать во время тревоги

Когда объявляют воздушную тревогу, людям нужно быстро спуститься в укрытие. Там нужно оставаться, пока не будет сигнала об отбое. О нем скажут на официальных ресурсах.

Если возможности найти укрытие нет, следует хотя бы соблюдать правила двух стен. Это значит, что от места вероятного удара вас должно отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

Обратите внимание! Ни В коем случае не публикуйте в сети фото и видео взрывов. Этим вы только поможете врагу скорректировать огонь.

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