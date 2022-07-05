Тривогу оголосили близько 19:18. Немає сирен лише на Миколаївщині та Херсонщині.
Важливо Обмеження для військовозобов'язаних, вибухи на складах ворога: основне за 132 день війни
У телеграм-каналах пишуть, нібито у Хмельницькій області чути звуки вибухів. Проте офіційного підтвердження інформації ще немає.
Де оголосили тривогу
- Вінницька область,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська та Київ,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
Зауважимо, що в Херсонській області не оголошують тривогу, оскільки регіон – тимчасово окупований. На Луганщині відбою не було з 4 квітня.
Як діяти під час тривоги
Коли оголошують повітряну тривогу, людям потрібно швидко спуститись в укриття. Там слід залишатись, поки не буде сигналу про відбій. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.
Якщо можливості знайти укриття немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін. Це означає, що від місця ймовірного удару вас має відділяти 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.