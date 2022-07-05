Тривогу оголосили близько 19:18. Немає сирен лише на Миколаївщині та Херсонщині.

Важливо Обмеження для військовозобов'язаних, вибухи на складах ворога: основне за 132 день війни

У телеграм-каналах пишуть, нібито у Хмельницькій області чути звуки вибухів. Проте офіційного підтвердження інформації ще немає.

Де оголосили тривогу

Вінницька область,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська та Київ,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

Зауважимо, що в Херсонській області не оголошують тривогу, оскільки регіон – тимчасово окупований. На Луганщині відбою не було з 4 квітня.

Як діяти під час тривоги

Коли оголошують повітряну тривогу, людям потрібно швидко спуститись в укриття. Там слід залишатись, поки не буде сигналу про відбій. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.

Якщо можливості знайти укриття немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін. Це означає, що від місця ймовірного удару вас має відділяти 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.