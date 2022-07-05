Об этом 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что информирование и информационная политика во время войны и в мирное время разительно отличаются.

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"Скажем так, у нас не было мирного времени – до 24 февраля 2022 года тоже была война, но это 2 разные войны. Сейчас в Украине военное положение, и нужно понимать, что любая информация – это не информация ради информирования, а оружие в войне", – заявила Маляр.

Украинцы хотят знать информацию немедленно

По словам заместителя, в Минобороны столкнулись с этой проблемой. То есть с тем, чтобы объяснить людям, чем отличается информационное поле до 24 февраля и после.

Она заявила, что каждый должен задать себе вопрос – его жажда первым узнать что-то, что произошло на фронте, больше того, чтобы дать возможность Вооруженным Силам Украины спокойно делать свою работу? Или нет?

Сейчас мы, не осознавая, делаем выбор в пользу того, что "ну очень хочется знать уже". Впрочем, с точки зрения безопасности государства и военной операции то, что вы узнали что-то сейчас или узнаете завтра – не стратегически важная вещь,

– отметила Маляр.

Почему важно, чтобы общество не говорило о военных маневрах

Она отметила, что мы привыкли удовлетворять собственную потребность в осведомленности, которая нам, пожалуй, даже доставляет определенное удовлетворение или и чувство покоя. Однако выглядит так, что мы становимся жертвами желания быстро о чем-то знать.

"В ходе военной операции, даже то, что Вооруженные Силы совершают определенное движение, скажем, вперед или назад (движение разное, это война), то в этот момент параллельно планируют другие меры. Именно поэтому очень важно, чтобы общество не говорило об этом", – подчеркнула Маляр.

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Например, когда идет определенное движение, то Вооруженные Силы используют еще какие-то маневры, о которых они публично не говорят, люди об этом не знают, и враг видит это по-другому. На войне есть разные маневры, которые должны создать, возможно, что-то, чего нет, показать ситуацию так, как она не является на самом деле.

Здесь очень важно, чтобы люди со своими радостными или грустными сообщениями в этот процесс не вмешивались,

– подчеркнула заместитель.

Или же, например, если мы освобождаем определенный населенный пункт, то Вооруженным Силам важно на этих рубежах закрепиться. От освобождения и закрепления проходит некоторое время – может быть даже несколько суток.

Тогда, как подчеркнула Маляр, очень важно не распространять информацию, что именно освободили. Поскольку враг, как у нас уже были примеры, обостряет свою активность, а затем ВСУ не может закрепиться на этих рубежах.

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"У нас была очень показательная история по Киевской области, когда мы быстро поняли, что информирование должно быть очень осторожным. Мы договорились с Генеральным штабом, с Главнокомандующим, чтобы все, что говорим публично – говорили сдержанно", – сообщила Маляр.

Информация, которая очень вредила

Как объяснила Маляр, у Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины общая информационная политика. В частности, в ВСУ определяют, что для них сейчас будет опасно, если об этом сказать.

Это важно для военной операции. Собственно, когда я выходила в эфиры, говорила, что мы ведем бои, это все согласовано с Главнокомандующим. Однако местные в комментариях писали: "Вот, скрывают. На самом деле мы уже освободили вот это село",

– рассказала заместитель.

Она подчеркнула, что это очень вредило. Однако репрессивными методами эту ситуацию решить не удастся, потому что у нас демократическое общество и никто не собирается разрушать демократические достижения. Именно поэтому нужно объяснять.

"Сейчас, к счастью, большинство общества это понимает. Если мы что-то говорим, значит есть военная потребность говорить именно так. Ключевой урок информации во время войны – верить только официальным источникам. Сейчас – это Минобороны и Генеральный штаб", – подытожила Маляр.

Кстати, недавно стало известно, что Россия готовит мощную информационную атаку. По словам источников 24 канала в спецслужбах, в Кремле хотят сыграть на доверии украинцев к Вооруженным Силам Украины и волонтерам.

Полное интервью с Анной Маляр на 24 канале: смотрите видео