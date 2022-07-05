В России несколько сценариев по поводу того, как интегрировать оккупированные территории Украины
Заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью 24 каналу заявила, что предсказания и угрозы касательно войны в Украине неправильно делать, поскольку есть много условий. По ее словам, ситуация зависит от движения россиян.
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Если они планируют свои военные операции по тому, что нам известно – они тоже закладывают несколько сценариев,
– сказала заместитель Алексея Резникова.
Она отметила, что у россиян несколько сценариев по поводу того, как интегрировать территории Украины, которые были оккупированы от 24 февраля 2022 года.
"Россияне до конца не знают, по какому именно пути они пойдут. Они ориентируются по ситуации", – подчеркнула Маляр.
Замглавы Минобороны заявила, что россияне закладывают несколько сценариев, поскольку не знают, как будет действовать украинская сторона. У Украины, как сказала Маляр, тоже несколько сценариев и "мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать и таким образом мы будем противодействовать".
Анна Маляр заметила, что война – динамичная, из-за чего сложно предвидеть что-либо на 1 – 2 месяца.
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О каких прогнозах можно говорить
Заместитель Алексея Резникова заявила, что на данный момент можно говорить о двух прогнозах. Первое, как она сказала, это то, что любая война рано или поздно заканчивается.
Что касается второго, то в России исчерпывается ресурс, каким бы огромным он ни был.
Можно делать прогнозы, что в такой интенсивности им будет все сложнее сражаться,
– сказала Маляр.
Также она подчеркнула, что России из-за сопротивления, которое оказывают люди, сложнее интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году.
Когда закончится война в Украине
- Украина и западные политики прогнозируют, что война в Украине может длиться долго. Об этом в начале мая сказал СНБО Алексей Данилов. Он предположил, что война с Россией будет продолжительной.
- В то же время, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что перелом в войне будет во второй половине августа, а к концу 2022 года закончится большая часть активных боевых действий.
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что войну реально закончить еще в этом году. В Офисе Президента тоже предположили, что война может закончиться в ближайшее время.
- Что касается лидеров Запада, то там прогнозы более скептичны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что следует готовиться к длительной "войне на истощение", однако Украина точно победит.
- Столтенберг призвал готовиться к тому, что война в Украине будет продолжаться годами.
- Крайне циничное заявление о войне в Украине сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он считает, что Украина имеет право защищаться от России, но ей не дают больших шансов на победу.
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