У Росії декілька сценаріїв щодо того, як інтегрувати окуповані території України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю 24 каналу заявила, що передбачення і прогнози щодо війни в Україні неправильно робити, оскільки є багато умов. За її словами, ситуація залежить від руху росіян.

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Якщо вони планують свої військові операції з того, що нам відомо – вони теж закладають декілька сценаріїв,

– сказала заступниця Олексія Резнікова.

Вона зазначила, що в росіян декілька сценаріїв щодо того, як інтегрувати території України, які були окуповані від 24 лютого 2022 року.

"Росіяни до кінця не знають, яким саме шляхом вони підуть. Вони орієнтуються за ситуацією", – наголосила Маляр.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю із заступницею міністра оборони Ганною Маляр про війну в Україні читайте о 17:00.

Заступниця глави Міноборони заявила, що росіяни закладають декілька сценаріїв, оскільки не знають, як діятиме українська сторона. В України, як сказала Маляр, теж декілька сценаріїв й "ми теж орієнтуємось на те, як вони будуть діяти і таким чином ми будемо протидіяти".

Ганна Маляр зауважила, що війна – динамічна, через що складно прогнозувати щось на 1 – 2 місяці.

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Про які прогнози можна говорити

Заступниця Олексія Резнікова заявила, що на цей момент можна говорити про два прогнози. Перший, як вона сказала, – це те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується.

Щодо другого – у Росії вичерпується ресурс, яким би величезним він не був.

Можна робити прогнози, що в такій інтенсивності їм буде все складніше воювати,

– сказала Маляр.

Також вона наголосила, що Росії через спротив, який чинять люди, складніше інтегрувати окуповані території України, аніж у 2014 році.

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