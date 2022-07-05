У Росії декілька сценаріїв щодо того, як інтегрувати окуповані території України
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю 24 каналу заявила, що передбачення і прогнози щодо війни в Україні неправильно робити, оскільки є багато умов. За її словами, ситуація залежить від руху росіян.
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Якщо вони планують свої військові операції з того, що нам відомо – вони теж закладають декілька сценаріїв,
– сказала заступниця Олексія Резнікова.
Вона зазначила, що в росіян декілька сценаріїв щодо того, як інтегрувати території України, які були окуповані від 24 лютого 2022 року.
"Росіяни до кінця не знають, яким саме шляхом вони підуть. Вони орієнтуються за ситуацією", – наголосила Маляр.
Заступниця глави Міноборони заявила, що росіяни закладають декілька сценаріїв, оскільки не знають, як діятиме українська сторона. В України, як сказала Маляр, теж декілька сценаріїв й "ми теж орієнтуємось на те, як вони будуть діяти і таким чином ми будемо протидіяти".
Ганна Маляр зауважила, що війна – динамічна, через що складно прогнозувати щось на 1 – 2 місяці.
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Про які прогнози можна говорити
Заступниця Олексія Резнікова заявила, що на цей момент можна говорити про два прогнози. Перший, як вона сказала, – це те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується.
Щодо другого – у Росії вичерпується ресурс, яким би величезним він не був.
Можна робити прогнози, що в такій інтенсивності їм буде все складніше воювати,
– сказала Маляр.
Також вона наголосила, що Росії через спротив, який чинять люди, складніше інтегрувати окуповані території України, аніж у 2014 році.
Коли закінчиться війна в Україні
- Українські та західні політики прогнозують, що війна може тривати довго. Про це на початку травня сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він висловив припущення, що війна з Росією буде тривалою.
- Водночас глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що перелом у війні буде в другій половині серпня, а до кінця 2022 року закінчиться велика частина активних бойових дій.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що війну реально закінчити ще цього року. В Офісі Президента теж припустили, що війна може закінчитися найближчим часом.
- Щодо лідерів Заходу, то там прогнози більш скептичні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що варто готуватися до тривалої "війни на виснаження", однак Україна точно переможе.
- Столтенберг закликав готуватися до того, що війна в Україні триватиме роками.
- Вкрай цинічну заяву щодо війни в Україні зробив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він вважає, що Україна має право захищатися від Росії, але їй не дають великих шансів на перемогу.
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