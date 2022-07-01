Втім, зараз це зовсім не на часі, адже потрібно докласти усіх зусиль, щоб перемогти у битві. Із таким закликом звернулася до українців і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр закликала українців до боротьби

За її словами, війна – це дуже важке випробування. Тим паче така, як веде зараз Росія проти України. Вона просить не зупинятися, а рухатися далі, до перемоги.

Нічого немає вічного в цьому світі. І це мине. Наше завдання мужньо пройти цей шлях і відстояти свою державу… Тільки спільна проактивна позиція і нас нічого не повинно зупиняти чи ослабляти на шляху до перемоги,

– підкреслила Маляр.

Вона додала, що, на жаль, нам доводиться платити високу ціну – життя наших людей. Від новин хочеться закрити очі, вуха і перечекати це безумство, але вибір у цьому двобої невеликий – або ми їх, або вони нас. Маляр наголосила, що втрата людей і тимчасова окупація територій – це неминучі обставини у такій важкій війні.

Водночас заступниця міністра оборони зауважила, що ми завдаємо великих втрат ворогу, стримуємо його просування та звільняємо зайняті ним території.

Свіжі втрати ворога

Українські захисники та захисниці завдають російським загарбникам шалених втрат. Нашим вдалось знищити вже 35 750 російських військових. Лише упродовж минулої доби ліквідували 150 окупантів. Щодо втрат у техніці, то вони виглядають приблизно так:

Танків – 1577 (+4) одиниць,

Бойових броньованих машин – 3736 (+10) одиниць,

Артилерійських систем – 796 (+6) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

Засобів ППО – 105 (+1) одиниць,

Літаків – 217 (+0) одиниць,

Гелікоптерів – 186 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) одиниць,

Крилатих ракет – 143 (+0) одиниць,

Кораблів / катерів – 15 (+1) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць,

Спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.