У разі масштабної агресії є план евакуації для Волинської області
Про план евакуації цивільних з Волині розповів перший заступник голова обласної військової адміністрації Сергій Мовенко. Повідомляється, що в разі потреби в першу чергу план евакуації стосуватиметься прикордонних із білоруссю районів – Камінь-Каширського та Ковельського.
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Евакуйовувати будуть людей з громад, які розташовані безпосередньо на кордоні з білоруссю.
Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення – є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії,
– заявив Сергій Мовенко.
Керівники громад та районних військових адміністрацій знають про шляхи евакуації, місця де буде транспорт для перевезення людей в безпечне місце.
Сергій Мовенко повідомив, що є план евакуації для Волинської області, якщо з білорусі буде здійснена масштабна агресія.
"Впевнений, наші військові цього не допустять", – додав перший заступник голови Волинської ОВА.
Загроза нападу окупантів з білорусі: що відомо
- Режим самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка надав росії свою територію для вторгнення в Україні та обстрілів наших міста. Наприклад, зранку 28 липня росіяни випустили з білорусі по території України 25 ракет.
- У Генштабі ЗСУ неодноразово інформували, що ймовірність наступу з білорусі низька. Українські військові досі не виявили ознак створення наступальних угруповань збройних сил росії та збройних сил білорусі.
- У Генштабі ЗСУ 4 серпня повідомили, що у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.
- Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області українські військові звели серйозні загородження.
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