У разі масштабної агресії є план евакуації для Волинської області

Про план евакуації цивільних з Волині розповів перший заступник голова обласної військової адміністрації Сергій Мовенко. Повідомляється, що в разі потреби в першу чергу план евакуації стосуватиметься прикордонних із білоруссю районів – Камінь-Каширського та Ковельського.

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Евакуйовувати будуть людей з громад, які розташовані безпосередньо на кордоні з білоруссю.

Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення – є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії,
– заявив Сергій Мовенко.

Керівники громад та районних військових адміністрацій знають про шляхи евакуації, місця де буде транспорт для перевезення людей в безпечне місце.

Сергій Мовенко повідомив, що є план евакуації для Волинської області, якщо з білорусі буде здійснена масштабна агресія.

"Впевнений, наші військові цього не допустять", – додав перший заступник голови Волинської ОВА.

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