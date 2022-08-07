Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зауважив, що у білорусі російські війська можуть перепочити та відремонтувати свою техніку, щоб потім знову повернутись в Україну.
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білорусь використовують як базу
Ступак наголосив, що не відкидаючи повторного наступу на Україну з боку білорусі, поки бачить білорусь більше як місце, де росіяни можуть відновитись і відремонтувати техніку. Окупанти використовують білорусь просто як військову базу, де вони можуть заховати поранених і розбиту техніку.
Тобто там, у білорусі, російські військові відпочивають, там їм ремонтують їхню техніку, і потім їх усіх знову перекидають назад в Україну.
"Щодо наступу, чесно, я його зараз не бачу з білорусі", – додав експерт УІМ.
росіянам важливо, аби їхніх поранених та вбитих не бачили в росії
російські війська не бажають втрачати свого обличчя перед своїми ж співвітчизниками, а тому не хочуть, аби простий російський народ знав реальні втрати армії рф на війні в Україні. Ступак зазначив, що російським військам важливо, аби самі мешканці росії не бачили поранених військових та розбиту техніку.
Це буде дуже "не комільфо", якщо вони завезуть у ростов ту розбиту техніку. Всі бачитимуть, ого-го, це друга армія світу, а її там так намотали на ротор українські війська. Тобто вони цього бачити не хочуть,
– підкреслив ексголова СБУ.
За словами Ступака, окупанти обирають, що саме вони відправлятимуть до себе в росію, а що в білорусь.
Ступак розповів, як росіяни використовують білорусь: дивіться відео
Загроза нового наступу на Україну з боку білорусі: що відомо
- росіяни підтягують додаткове озброєння на територію білорусі. Генштаб ЗСУ повідомляє про розгортання додаткових сил та засобів ППО на Поліському та Волинському напрямках.
- За даними наших військових підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання, посилюючи охорону ділянки білорусько-українського кордону. Мовиться про кордон у Гомельській та Брестських областях.
- Генштаб попередив, що загрози ракетних ударів з білорусі нікуди не зникли. У ворога там великий плацдарм для обстрілу мирних українських міст.