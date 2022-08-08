белорусские военные будут учиться строить оборонные рубежи

Как сообщает минобороны беларуси, в течение 8 – 12 августа будет продолжаться тактическое обучение 120 гвардейской отдельной механизированной бригады, пишет 24 канал.

Кстати россияне используют беларусь, чтобы прятать раненых и разбитую технику, – экс-сотрудник СБУ.

В беларуси заявили, что цель обучения – "совершенствование практических навыков командиров и должностных лиц штабов в подготовке боевых действий, управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями во время ведения оборонного боя и проведения контратаки для восстановления исходного положения".

Обучение проводится в два этапа и будет отработано:

  • подготовку оборонительных рубежей;
  • ведение разведки, в том числе с использованием беспилотных авиационных комплексов;
  • поиск, блокирование и уничтожение ДРГ противника и НЗФ;
  • ведение оборонительного боя;
  • разгром вклинившегося противника и проведение контратаки для восстановления исходного положения.

Обучение белорусских военных / Фото минобороны беларуси

Район проведения обучения – 227 общевойсковой полигон "Борисовский". Районы практических действий войск на участках местности в Борисовском районе Минской области и Лепельском районе Витебской области.

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