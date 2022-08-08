О ситуации на фронте в 166 день войны рассказали в Генштабе ВСУ. Там обнародовали информацию, актуальную на утро 8 августа.
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Положение противника – без существенных изменений
Украинские военные говорят, что ситуация на Севере Украины – без существенных изменений. Позиции и активность сил кафиров за последние сутки существенно не изменилась. Вместе с тем, в приграничных с Украиной – на территории Беларуси вражеские войска продолжают наращивать средства ПВО.
На Северском направлении удерживают отдельные подразделения войск России
На Северском направлении – в приграничных с Украиной районах России содержатся отдельные подразделения войск западного военного округа. Речь идет о брянской и курской областях.
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Ситуация в Беларуси: последние новости
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил , что Россия продолжает опрокидывать в Беларусь средства ПВО, технику и вооружения. В настоящее время государство-агрессор использует белорусскую территорию в качестве базы для восстановления.
- Советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил , что белорусские войска продолжают военные учения у украинской границы, однако сейчас угроза наступления – небольшая.
- россияне пытаются опрокидывать ДРГ с территории Беларуси, однако их успешно уничтожают украинские военные.
Смотрите в видео – Россия боится продолжения поддержки Украины: