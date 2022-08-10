О ситуации на Волынском и Полесском направлениях рассказал украинский Генштаб. В ВСУ отметили, что существенных изменений ситуация на Севере не претерпела.
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Собрание возглавил начальник генштаба беларуси
У украинских военных есть информация, что 9 августа в Минске началось проведение собрания, которое возглавил начальник генерального штаба вооруженных сил беларуси.
Участие в собрании приняли подразделения территориальной обороны и военнообязанные запаса. При этом, говорят украинские защитники, сохраняется угроза нанесения ракетных обстрелов и ударов из авиации.
В беларуси начали обучение сил ПВО
Ранее в беларуси начали очередные военные учения – на этот раз сил ПВО. В командовании Воздушных сил ВСУ отметили: белорусские войска как будто готовятся к обороне своей территории. В Вооруженных Силах говорят: россия превращает беларусь в свою военную базу.
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Что происходит в беларуси: последние новости
- Украина усиливает оборону северных границ с беларусью. Жителей Волыни предупредили о заминировании приграничных территорий.
- Между тем, во время длительных военных учений белорусы тренируют контратаки и оборонный бой.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что россияне используют беларусь, чтобы привезти сюда своих раненых и починить военную технику.
- В МВД говорят, что сейчас угроза пересечения границы Украины белорусскими войсками – невелика.
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