Новые силы и средства противовоздушной обороны зафиксировали на Волынском и Полесском направлениях. Похоже, враг готовится к обороне. Об этом сказал в эфире общенационального марафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал.

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По его словам, противовоздушное оружие не создано для нападения. Зенитно-ракетные комплексы предназначены для поражения воздушных целей и контроля воздушного пространства.

То, что Россия насыщает ими Беларусь говорит фактически о поглощении этой страны. россия делает из нее мощную военную базу,

– убежден он.

Понятно, что у России будут свои средства ПВО, в том числе комплексы С-300. У страны-агрессорки их достаточно. Поэтому они будут насыщать ими границы, соответственно угрожать Украине.

Пока продолжаются учения, россия подтягивает технику.

В Беларуси состоится оперативно-тактическая учеба с войсками ВВС и ПВО с боевой стрельбой. Они продлятся с 9 по 25 августа.

Тем временем российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию Беларуси, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки там начали развертывать дополнительные системы ПВО.

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