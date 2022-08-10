Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что лукашенко собрался срочно проводить учения противовоздушной обороны и приглашает россию это сделать.
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Военный эксперт считает, что то, что белорусы начинают обучение ПВО, означает, что лукашенко стал чего-то опасаться .
"Интересно, что все это совпадает с "хлопком" в Крыму, поэтому Беларусь так активно просит о средствах ПВО. Это может наводить на определенные мнения, чего Беларусь так хочет ПВО", - отметил Мусиенко.
По его мнению, если говорить в целом о белорусском направлении, то об этом стали меньше говорить, потому что все уже привыкли к перманентному состоянию военных учений на границе.
Но эти учения в принципе не ведут к тому, что создаются какие-то ударные группировки, которые могут нести угрозу Украине. Я мониторю ситуацию из разных источников, но активного изменения ситуации там нет, все стабильно,
– заявил Мусиенко.
Он говорит, что на границе до сих пор стоят те же 5-6 тысяч солдат белорусской армии, а русские войска прикрывают "свои" военные аэродромы в Беларуси.
Пока продолжаются учения, россия подтягивает технику к беларуси.
- В Беларуси состоится оперативно-тактическая учеба с войсками ВВС и ПВО с боевой стрельбой. Они продлятся с 9 по 25 августа.
- Тем временем российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию Беларуси, сообщили в Генштабе ВСУ. В частности, там начали развертывать дополнительные системы ПВО.
- Россия продолжает использовать территорию страны для того, чтобы перебросить из Беларуси своих диверсантов в Украину.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов подтвердил, что белорусская армия продолжает военные учения у границы, но сейчас вероятность нападения Беларуси на Украину невысока .
- В то же время на границе с Беларусью наши пограничники обнаружили вражеское оружие. россияне ее оставили в Черниговской области. А перед этим власти предупредили жителей Волыни о заминировании приграничья .