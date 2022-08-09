Приграничные с беларусью заминировали в целях обороны
Соответствующее предупреждение сделало командование 100 отдельной бригады ТРО. Соответствующие меры вынуждены, ведь угроза с территории Беларуси никуда не исчезла.
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граждан, проживающих в приграничных с беларуси населенных пунктах Волынской области будьте осторожны при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и т.д. Соответствующие подразделения нашей бригады провели комплекс инженерных заграждений, включая минные в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.
– говорится в сообщении военных.
Уточняют, что места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!". Впрочем, командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности!
Пограничники с Беларусью заминировали в целях обороны / Фото Волынская ОГА
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