​Приграничные с беларусью заминировали в целях обороны

Соответствующее предупреждение сделало командование 100 отдельной бригады ТРО. Соответствующие меры вынуждены, ведь угроза с территории Беларуси никуда не исчезла.

Внимание Беларусь анонсировала обучение своих ВВС и ПВО с боевой стрельбой

граждан, проживающих в приграничных с беларуси населенных пунктах Волынской области будьте осторожны при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и т.д. Соответствующие подразделения нашей бригады провели комплекс инженерных заграждений, включая минные в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.

– говорится в сообщении военных.

Уточняют, что места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!". Впрочем, командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности!



Пограничники с Беларусью заминировали в целях обороны / Фото Волынская ОГА

Обратите внимание! На Волыни подготовили план эвакуации гражданского населения в случае военного наступления с территории Беларуси. Детали плана эвакуации – под грифом "секретно".

Актуально об угрозе вторжения белорусов

В Генштабе ВСУ неоднократно информировали, что вероятность наступления из Беларуси низкая. Украинские военные до сих пор не выявили признаков создания наступательных группировок вооруженных сил России и вооруженных сил Беларуси.

С сегодняшнего дня, с 9 августа, в Беларуси стартует оперативно-тактическая учеба с войсками ВВС и ПВО с боевой стрельбой. Они продлятся более 2 недель.

Из-за угрозы вторжения врага из Беларуси на белорусской границе в Волынской области украинские военные построили серьезные заграждения.

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